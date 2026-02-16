Tragedia en un carnaval de la provincia de Buenos Aires: balacera y un joven muerto durante un show

Un joven de 18 años fue asesinado a balazos durante una celebración del Carnaval en la ciudad de Mercedes, en la provincia de Buenos Aires.

El hecho ocurrió cerca de la 1:00 de la madrugada del domingo cuando una discusión derivó en una balacera. Un hombre que supuestamente estaba acompañado de una mujer extrajo un arma y disparó varias veces. La víctima, identificada como Brian Cabrera, recibió impactos en la cabeza y en el pecho.

El tiroteo se produjo mientras la banda de la cantante local Fernanda Otolini se presentaba en el escenario, lo que obligó a interrumpir el show. En videos difundidos en redes sociales se observa a los músicos tirándose al piso y a los asistentes corriendo del lugar.

Cabrera fue trasladado en estado crítico al Hospital Blas L. Dubarry, donde, pese a los esfuerzos médicos, falleció horas después.

Tras el ataque, fueron detenidos tres sospechosos, identificados como Omar Auza, de 57 años, su hija María Luján Auza, de 33 años, y un nieto, Martín Ezequiel Auza, de 19 años. Según informó el portal local Mercedes Ya, al joven se le secuestró el arma que habría sido utilizada en el crimen.

La averiguación de los hechos quedó a cargo de la UFI N°2 de Mercedes, que intenta determinar con precisión cómo se desencadenó la discusión y cuál fue el rol de cada uno de los detenidos en el homicidio.

Por el momento, se buscan más testimonios y elementos que permitan esclarecer el caso.

La investigación quedó a cargo de la UFI N° 2 de Mercedes, que busca determinar las circunstancias del crimen.

Arma presuntamente utilizada para cometer el crimen de Brian Cabrera en Mereces, provincia de Buenos Aires. Foto: La Nación/GDA

La Municipalidad de Mercedes informó a través de un comunicado oficial el fallecimiento de Cabrera y la suspensión del resto de las jornadas de Carnaval.

“Desde el estado municipal, expresamos nuestro más profundo dolor y enviamos un sentido acompañamiento a los familiares y amigos de la víctima en este momento de irreparable pérdida que nos conmueve como comunidad”, fue el mensaje.

La Nación/GDA