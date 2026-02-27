La aclaración de Julio Ríos tras su confusión con una cuenta matemática: "No puedo hablar y pensar al mismo tiempo"

El periodista Julio Ríos salió al cruce de las críticas y burlas tras el error matemático que se volvió viral en redes sociales durante su programa Las voces del fútbol. En pleno análisis sobre el conflicto por los derechos de televisión y las diferencias contractuales, el equipo intentó calcular cuánto dinero representaría 1,1 millones de abonados pagando una cuota hipotética mensual. La multiplicación era por 100 —que da como resultado 110 millones— pero generó dudas en la mesa, incluso usando la calculadora del celular. “Es mucho”, comentó Alberto Pérez, mientras Ríos lanzó al aire: “No puede ser que nadie aquí en la mesa pueda resolver esta cuenta”.

El incómodo momento en vivo en El Espectador Deportes duró unos minutos pero no tardó en viralizarse. En X, varios usuarios lanzaron críticas e ironías. El analista Graziano Pascale aseguró al compartir las imágenes: “Parece un sketch de un programa cómico. La decadencia de los medios tradicionales también se refleja en estos episodios”.

Parece un sketch de un programa cómico.

La decadencia de los medios tradicionales de comunicación también se refleja en estos episodios.

La risa en este caso funciona como un maquillaje para la amargura y la tristeza por el país que perdimos.pic.twitter.com/Cgva3rxSq4 — GRAZIANO PASCALE (@grazianopascale) February 26, 2026

Ríos respondió este viernes al aire y asumió la equivocación, aunque cuestionó la dimensión que tomó el episodio. “Es una cuenta mal hecha de alguien que está conduciendo un programa en vivo”, sostuvo. Reconoció que “fui bastante burro”, pero explicó la dificultad de pensar y hablar al mismo tiempo: “Yo por lo menos no puedo hacer las dos cosas”. Su compañero Oscar Cros comentó que a la hora del bachillerato eligió la opción humanística porque es "un desastre para los números".

Julio Ríos en "Las voces del fútbol" Foto: Captura Canal 5.

"No da como para hacer, como hizo el señor Pascale, una semblanza en torno al periodismo. No, hermano, es una cuenta mal hecha de alguien que está conduciendo un programa", añadió Ríos.

El conductor también relativizó el error en comparación con otros contenidos del ciclo. “Se podría destacar la nota que hicimos con el médico de Maradona, pero vende más el error”, afirmó.

