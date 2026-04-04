El festival de cine que trae a Montevideo documentales de John Lennon y Brian Jones: la programación de In-Edit

Mientras que el Festival Cinematográfico Internacional del Uruguay se prepara para su última semana, Montevideo ya empieza a palpitar otro festín cinéfilo que se servirá este mes, pero con un eje bien específico: la música.

Entre el 23 y el 26 de abril, la Sala Zitarrosa y Cinemateca serán las sedes de la primera edición local de In-Edit, el festival internacional de cine documental musical que programará títulos contemporáneos.

La apertura será el jueves 23 en la Zitarrosa, a las 19.30, con la película It’s Never Over: Jeff Buckley, un documental dirigido por Amy Berg que recorre -mediante testimonios y material inédito- la vida y obra de Jeff Buckley, uno de los grandes cantautores estadounidenses de todos los tiempos.

En tanto, la clausura será en Cinemateca, el domingo 26 a las 20.00, con Para vivir: el implacable tiempo de Pablo Milanés, un retrato a cargo de Fabien Pisani, hijo adoptivo del emblemático trovador cubano.

En el medio se verán otras cuatro películas, todas en Cinemateca. El viernes 24 a las 19.45 irá Michel Gondry (2024), de François Nemeta, sobre el universo creativo del reconocido realizador de videoclips. Y a las 21.30 se verá The Stones and Brian Jones (2023), de Nick Broomfield, sobre el miembro fundador de los Rolling.

El sábado 25 será el turno del documental británico One to One: John & Yoko, a las 20.00. Dirigido por Kevin Macdonald y Sam Rice, se estrenó en 2024 y es la reconstrucción de un período de un año y medio en la vida de la icónica pareja.

Mientras que dos horas más tarde se podrá ver Joan Baez: I Am Noise (2023), de Mirl Navasky, Maeve O’Boyle y Karen O’Connor, un retrato íntimo sobre la cancionista, abordada a través de sus varias facetas.

In-Edit nació en Barcelona hace 21 años, y tiene como objetivo ser una plataforma global. En Uruguay se proyecta para permanecer al menos cuatro años, según revela la nota de producción del lanzamiento. La venta de entradas comenzará en los próximos días.