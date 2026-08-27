"En Clave País" y un programa especial por Ruben Rada: canciones, testimonios y el legado de una figura única

La edición de este jueves de En Clave País, el programa de streaming de El País, estuvo enteramente dedicada a Ruben Rada, fallecido este miércoles a los 83 años luego de permanecer un mes internado por una neumonía. A lo largo del programa se repasaron distintos momentos de una trayectoria de más de seis décadas, sus últimos proyectos y el legado de una figura que cambió para siempre la música popular uruguaya.

Malena Castaldi y Faustina Bartaburu, conductoras del ciclo, recibieron a Rodrigo Guerra, coordinador de TV Show, y Fernán Cisnero, editor de Espectáculos de El País, para recorrer la historia de Rada desde sus comienzos hasta la intensa actividad artística que mantuvo durante sus últimos meses.

El programa recordó su paso por grupos fundamentales como El Kinto, Tótem y Opa, su extensa carrera solista y algunas de las canciones que atravesaron generaciones. También hubo espacio para hablar de los proyectos que Rada tenía entre manos: el homenaje a Tótem que preparaba para octubre en el Auditorio Nacional del Sodre, un disco junto a Los Auténticos Decadentes y el proyecto audiovisual ¿Quién va cantar?.

La edición incluyó además entrevistas con Eduardo Larbanois y Edu “Pitufo” Lombardo, quienes recordaron a Rada, hablaron sobre su vínculo personal y artístico con él y destacaron la dimensión de su aporte a la cultura uruguaya.

En Clave País también repasó el homenaje que cientos de personas realizaron el miércoles de noche en Isla de Flores, donde tambores, canciones y baile se convirtieron en una forma de despedir al músico en uno de los lugares más ligados a su historia y al candombe.

El archivo de El País ocupó otro lugar importante del programa. Se recuperaron momentos del especial Ruben Rada: 80 años, 80 historias, realizado en 2023 con motivo de su cumpleaños, además de mensajes que músicos como Fito Páez y Carlos Vives habían enviado entonces para celebrar su vida y su obra.

Entre música y recuerdos también reaparecieron algunas de las innumerables anécdotas que Rada acumuló durante más de seis décadas de carrera: desde la historia de su encuentro con Bob Marley hasta el día en que conoció a Mick Jagger.

El resultado fue un recorrido por las distintas dimensiones de un artista difícil de encerrar en una sola definición: el cantante, compositor, percusionista y showman, pero también el hombre detrás de las canciones y el músico admirado por varias generaciones de colegas.