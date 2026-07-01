La actividad económica decreció 1,3% en abril en comparación con el mismo mes de 2025, según indicador del BCU

La actividad económica nacional decreció en el pasado abril en 1,3% en comparación con el mismo mes de 2025, según el Indicador Mensual de Actividad Económica (IMAE) que publicó el Banco Central (BCU) el martes.

El BCU registró una variación desestacionalizada (sin las fluctuaciones periódicas) de -1,6% en abril, con una tendencia-ciclo positiva de 0,2% ese mes respecto a marzo de 2026.

Obreros en la reconstrucción del edificio. Foto: Estudio Otlas.

El economista Aldo Lema en su cuenta de X expresó: “Previsiblemente, durante abril, la actividad económica de Uruguay no sólo revirtió la recuperación observada en el primer trimestre y volvió al nivel desestacionalizado de diciembre, sino que se ubicó 1,3% por debajo de abril de 2025”.

Durante el primer trimestre del año 2026 la actividad económica creció 0,9% con respecto al mismo período del año anterior. En términos desestacionalizados, el aumento en ese trimestre fue de 0,8%, en línea con lo estimado por el IMAE. Si bien en ese momento la economía uruguaya mostró algo de aceleración de la tasa de crecimiento, la misma se ubicó en niveles bajos.

Cultivos de soja Foto: Archivo El País

El IMAE es un indicador sintético que resume la actividad de las distintas ramas de la economía en un determinado mes, medida a precios constantes del año 2016.

Su cálculo se basa en múltiples indicadores de oferta que son ponderados por la participación de las actividades económicas dentro del Producto Bruto Interno (PIB).

El IMAE se publica el último día hábil de cada mes, con un rezago de 60 días.