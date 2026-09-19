"Atajar penales" y "la trampa del ingreso medio": la dura advertencia sobre la Ley de Competitividad y los costos en Uruguay

Luego de un crecimiento de la economía uruguaya de 3,1% del Producto Interno Bruto (PIB) en 2024, parece que el país ingresó en “la trampa del ingreso medio”, según analistas, con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) que estima una expansión del PIB de 1,6% este año. Para el sector privado, la falta de crecimiento se apoya en varios factores entre los que destaca el alto costo de producción y recursos humanos, la desigualdad social y los consejos de salarios. Sobre esto último, el miembro de la Academia Nacional de Economía (Acadeco), Ignacio Munyo, sostuvo: “Todo lo que hay sobre la mesa va para el otro lado y lo que hace el Poder Ejecutivo es atajar penales”.

“Cuando un país viene de ser pobre es relativamente sencillo crecer, cuando se acerca a cierto umbral, el crecimiento implica sofisticar la estructura productiva”, dijo a El País el economista, Fernando Isabella, al finalizar el evento “El desafío de la productividad: ¿Por qué Uruguay invierte poco y crece menos?”, organizado por Acadeco, aunque reconoció que Uruguay cuenta con espacio para crecer, con la necesidad de apostar por desafíos sociales que requieren mayores ingresos.

La economista Deborah Eilender consideró que si bien Uruguay se destaca en la región por su estabilidad, ingresó en “la trampa del ingreso medio” porque ya no atrae mano de obra barata. Uruguay es clasificado por varios organismos internacionales como un país de ingresos medios-altos, en particular el Banco Mundial lo considera un país de ingresos altos.

Por su parte, Isabella señaló que esto sumerge al país en una serie de restricciones para acceder a mercados más sofisticados y consideró que “Uruguay es caro porque es un país rico”.

Sin embargo, el economista Ramón Pampín no coincidió con esta visión. “Somos un país pobre que tiene que contar las monedas que tiene en el bolsillo”, dijo.

Sobre el costo país, Pampín sostuvo: “No sé si es para reírse o llorar, parece que estamos enfrascados en un debate que no nos despega” y agregó: “Vivimos en un país donde hay dolores que no ha procesado” a propósito de los factores de producción, capital y trabajo.

Inversión

“El tipo de actividades que desarrollamos no son propicias para la generación de tecnología, progreso técnico, innovación y para generar conocimiento que pueda ser aplicado en otras ramas de actividades”, apuntó Isabella. En tanto, destacó que el sector privado “invierte poco” en ciencia y tecnología. “Los investigadores están en un lado, las empresas en otro y hay poca comunicación entre ellos”, dijo.

Asimismo, Pampín sostuvo que “el crecimiento de los países se basa en los impulsos y en las buenas y malas decisiones que toma el sector privado”. El economista consideró que Uruguay cuenta con pocas empresas grandes “que invierten mucho y son muy productivas” y con muchas micro empresas “muy poco productivas”.

Ignacio Munyo, director ejecutivo de Ceres. Leonardo Mainé, El País.

“Cuando tenemos que reclamarle al sector público, quizás tenemos que decirle, tenemos una estructura particular y tenés que atender a determinado segmento, sobre todo cuando los bolsillos son limitados y tenemos que gastar poco”, afirmó Pampín.

Una de las herramientas que impulsa el gobierno en materia de inversiones es la Comisión de Aplicación de la Ley de Inversiones (Comap). Eilender consideró que la iniciativa funcionó, aunque “se está agotando”. “Tenemos la necesidad de hacerle agujeros a nuestro sistema tributario para poder atraer inversiones”, dijo y agregó que cualquier inversión que considera instalarse en el país también evalúa posicionarse en la región ya que la presión tributaria total de Uruguay se ubica en el 27,2% del PIB.

Isabella resaltó la importancia de enfocar las políticas productivas con dos focos; diferenciar los estímulos según la actividad y generar nuevas actividades. Sin embargo, sostuvo que esto último aumenta la incertidumbre entre los inversores, por lo que destacó la necesidad de desarrollar el sector investigador.

Ley de competitividad

Para combatir el bajo crecimiento, el gobierno trabaja el proyecto de Ley de Competitividad y Reducción del Costo de Vida, que ahora se encuentra en discusión en el Parlamento. Este tiene como objetivo reformar el Estado a través de menos costos operativos, reducción de la burocracia, fomentar las pymes y estimular la competencia de mercado.

“Ya va quedando desplumada y déjenme decirles que no soy muy optimista de cómo va a terminar”, dijo Munyo y agregó: “Va a ser un logro desde el punto de vista simbólico pero lamentablemente no va a tener ningún efecto prácticamente”. “Es una ley que deja afuera los dos aspectos más grandes que complican la competitividad en Uruguay; la regulación laboral y el costo fiscal”, sostuvo y los consideró temas “tabú” durante la discusión.

Por otra parte, Isabella hizo referencia al trabajo de los ministerios, que consideró “sectorializados” ya que para el desarrollo de una actividad, es necesario coordinar el trabajo de varios organismos.

Ministros presentando la "Ley de Competitividad" en la sede de la Presidencia. Foto: Leonardo Mainé, El País.

Munyo explicó a El País que existe una “incompatibilidad, casi un pecado original de querer aprobar (el proyecto de Ley de Competitividad) con un crecimiento del gasto público como estamos viendo” y agregó: “Es pedirle al sector privado lo que no hace el Estado”. “Desde nuestra opinión va a tener que ser un presupuesto base 0”, indicó.

Por su parte, en referencia al gasto público que el gobierno decidió un aumento en US$ 31 millones en el proyecto de Rendición de Cuentas, Isabella sostuvo que debido a la baja natalidad en Uruguay se espera que el gasto público aumente. “La única forma sería bajar radicalmente las jubilaciones y en el sistema de salud. Es una tendencia fuerte”, dijo.

Desigualdad y recursos humanos

Los economistas hicieron referencia a los resultados de las pruebas Pisa 2025 donde Uruguay mejoró en Ciencias, se mantuvo en Matemática y empeoró en Lectura y que brindan un contexto de situación socioeconómica de los estudiantes. “Si ajustamos el peso de los niveles socioeconómicos para compararnos con Noruega, le ganaríamos”, dijo Isabella y resaltó la importancia de la generación de capacidades como base para el desarrollo.

En diálogo con El País, Isabella resaltó la importancia de focalizar la atención en los sistemas de transferencias y becas específicas para secundaria. “Los estudiantes empiezan a desertar del sistema en los primeros años de secundaria”, dijo y explicó que esto se debe a dos factores. Por un lado, la falta de interés en el sistema educativo y por otro, la necesidad temprana de insertarse en el mercado laboral.

Presentación de los resultados de pruebas PISA del año 2025. Foto: Darwin Borrelli / El País.

Eilender también se refirió al capital humano y defendió la postura de que el sistema “expulsa” a muchos jóvenes, lo que incluso resulta en una mayor tasa de desempleo juvenil. “(La educación) es la base para salir de la trampa del ingreso medio”, dijo.

Por su parte, Pampín sostuvo que para generar una mayor cantidad de productos sofisticados, es necesario invertir en capacidades. “Es un país que seguramente tenga que mudar a producir servicios más que bienes y le de la capacidad de tener el techo más alto”, dijo y agregó que el desafío más importante es la desigualdad.