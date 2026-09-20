El rezago de Ancap frente a otras petroleras de la región: lo que reveló un estudio sobre un gas clave para el clima

Un estudio de la Organización Latinoamericana y Caribeña de Energía (Olacde) constató que Ancap no presenta metas, resultados ni una medición diferenciada de sus emisiones de metano, mientras otras petroleras de la región ya incorporaron este gas a sus sistemas de gestión.

El reporte analizó cómo 14 empresas de petróleo y gas (nacionales y con participación estatal) de la región documentan la gestión de sus emisiones de metano, el principal componente del gas natural y un potente gas de efecto invernadero (GEI).

En ese estudio —que incluyó a Uruguay con el caso de Ancap— la Olacde analizó la “madurez documental”, es decir, cómo esas empresas registran sus compromisos, acciones concretas y resultados vinculados al metano y comparó qué tan claros, específicos y verificables son los datos que las petroleras publican.

La investigación constató que si bien Ancap tiene estructuras institucionales, herramientas de seguimiento ambiental, auditorías de GEI y medidas de eficiencia, hay un “vacío o cautela” en relación a las metas, acciones y resultados que correspondan específicamente a la gestión del metano.

Nivel de evidencia por empresa. Olacde.

“No se identifican acciones específicas de detección o reducción”, indicó el reporte y agregó que en la estatal uruguaya el compromiso principal tiene que ver con “orientaciones de eficiencia, reducción de carbono y transición energética” en general, pero que el tratamiento de ese gas sigue siendo “indirecto” y “sin meta específica”.

Del relevamiento se desprende que, a diferencia de varias de las empresas analizadas, Ancap todavía no tiene al metano como una variable de gestión diferenciada puesto que, según el reporte, no cuenta con una estrategia específica, no aparecen metas propias, programas de detección de fugas, ni resultados cuantificados para este gas.

¿Qué hacen otras empresas de la región?

En términos generales, el estudio encontró que las empresas están más avanzadas en reportar información que en planificar específicamente la gestión del metano. De las 14 compañías, 12 (86%) se ubicaron en niveles “avanzados” o “consolidados” de reporte, frente a ocho (57%) en planificación.

Las 14 empresas que participaron del estudio fueron: Ancap, YPF (Argentina), Bnecl (Barbados), YPFB Andina (Bolivia), Petrobras (Brasil), Enap (Chile), Ecopetrol (Colombia), EP Petroecuador, Petrojam Limited (Jamaica), Pemex (México), Petroperú, Staatsolie (Surinam), HPCL y NGC (Trinidad y Tobago).

La comparación mostró que algunas empresas de la región ya incorporaron el metano de manera específica en sus instrumentos de gestión.

La forma de incorporar el metano también varió entre las empresas que lo mencionan explícitamente. Nueve de las 14 compañías estudiadas por la Olacde incluyen referencias explícitas al metano en su planificación: BNECL, Ecopetrol, EP Petroecuador, HPCL, NGC, Pemex, Petrobras, Staatsolie y YPF.

En seis de ellas (Ecopetrol, EP Petroecuador, Pemex, Petrobras, Staatsolie y YPF) el documento identificó además responsabilidades concretas asociadas con la ejecución, coordinación o seguimiento de las medidas.

Además, ocho de las 14 empresas —Ecopetrol, EP Petroecuador, HPCL, NGC, PEMEX, Petrobras, Staatsolie y YPF— presentaron mecanismos de seguimiento identificables, con indicadores, metodologías, inventarios, plazos y otros instrumentos orientados a observar el avance de las metas o la implementación de las acciones, señaló la Olacde.

En Ancap, Bnecl, ENAP, Petroperú y YPFB Andina también se identificaron elementos de seguimiento, “aunque su relación con una meta específica de metano es parcial o se inscribe en un marco de gestión más amplio”, indicó el reporte.

Evidencia de planificación del metano por empresa. Olacde.

En relación a la cuantificación del metano, Ecopetrol, HPCL, NGC, Pemex, Petrobras, Petroperú y YPF presentaron evidencia clara. En cambio, en el caso de Ancap, la Olacde indicó que la cuantificación permanece agregada dentro de los GEI a nivel general y no se permite seguir el metano con el mismo nivel de detalle que las otras empresas.

Para la Olacde, la gestión del metano “puede convertirse en una oportunidad de negocio y no solo en una obligación ambiental”, ya que reducir fugas y venteos también permite evitar pérdidas de gas y, cuando las condiciones del activo lo permiten, recuperar ese recurso para consumo propio, comercialización, reinyección o sustitución de otros combustibles.

El organismo también señaló que contar con mejor información sobre las emisiones de metano permite que las empresas puedan prioriza inversiones, reducir incertidumbres y respaldar proyectos de modernización, además de mostrar ante autoridades, compradores, entidades financieras e inversores cómo gestionan los riesgos y oportunidades asociados a estas emisiones.