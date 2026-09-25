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El País Ovación Fútbol

Árbitros de la octava fecha del Clausura: De Armas va a Melo con Nacional y Burgos al Centenario con Peñarol

El mirasol repetirá juez respecto al partido del Intermedio y Gustavo Tejera será el encargado de impartir justicia en el clásico Defensor Sporting vs. Danubio del domingo.

El País
El País
25/09/2026, 09:55
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Javier Burgos en Peñarol vs. Boston River
Javier Burgos en Peñarol vs. Boston River
Foto: Leonardo Mainé

La octava fecha del Torneo Clausura de la Liga AUF Uruguaya se disputará con la designación de los dos grandes este sábado: primero la visita de Nacional a Cerro Largo en el Ubilla de Melo y más tarde el encuentro entre Peñarol y Boston River en el Estadio Centenario.

Mathías De Armas, en compañía de sus asistentes Nicolás Taran y Juan Álvarez, serán los encargados de impartir justicia en el cruce entre el tricolor y el Arachán, desde las 15:00 en Melo. Juan Ciani será el cuarto y
Antonio García y Eduardo Varela estarán a cargo del VAR.

Una vez finalizado este partido, el Mirasol hará frente a El Sastre en el mítico escenario de Parque Batlle, con la dirección arbitral de Javier Burgos, el mimos que fue designado para este mismo partido en el Torneo Intermedio. Aquel 18 de julio, el aurinegro se impuso con goles de Eduardo Darias, Franco Romero y Martín González (en contra).  

Sábado 26 de setiembre de 2026

Mathías de Armas en el partido entre Danubio y Peñarol.
Mathías de Armas en el partido entre Danubio y Peñarol.
Foto: Leonardo Mainé.

Progreso vs. Racing

  • Hora: 11:00
  • Estadio: Parque Paladino
  • Árbitro: Javier Feres
  • Asistentes: Andrés Nievas y Sebastián Silvera
  • Cuarto árbitro: Juan Ciani
  • VAR: Antonio García (AVAR 1: Eduardo Varela)

Cerro Largo vs. Nacional

  • Hora: 15:00
  • Estadio: Estadio Ubilla
  • Árbitro: Mathías De Armas
  • Asistentes: Nicolás Taran y Juan Álvarez
  • Cuarto árbitro: Lucas Andrade
  • VAR: Christian Ferreyra (AVAR 1: Richard Trinidad)

Peñarol vs. Boston River

  • Hora: 18:30
  • Estadio: Estadio Centenario
  • Árbitro: Javier Burgos
  • Asistentes: Carlos Barreiro y Amador De Prado
  • Cuarto árbitro: Jonathan De León
  • VAR: Diego Dunajec (AVAR 1: Horacio Ferreiro)

Montevideo City Torque vs. Deportivo Maldonado

  • Hora: 21:30
  • Estadio: Estadio Charrúa
  • Árbitro: Andrés Matonte
  • Asistentes: Pablo Llarena y Matías Rodríguez
  • Cuarto árbitro: Esteban Guerra
  • VAR: Daniel Fedorczuk (AVAR 1: Santiago Fernández)

Domingo 27 de setiembre de 2026

Central Español vs. Liverpool

  • Hora: 11:00
  • Estadio: Parque Palermo
  • Árbitro: Augusto Olmos
  • Asistentes: Matías Muñiz y Julián Perez
  • Cuarto árbitro: Elías Lorenzo
  • VAR: Andrés Cunha (AVAR 1: Santiago Motta)

Juventud vs. Cerro

  • Hora: 15:00
  • Estadio: Parque Artigas
  • Árbitro: Esteban Ostojich
  • Asistentes: Héctor Bergalo y Sebastián Schroeder
  • Cuarto árbitro: Eduardo Varela
  • VAR: Jonathan Fuentes (AVAR 1: Federico Arman)

Defensor Sporting vs. Danubio

  • Hora: 18:00
  • Estadio: Estadio Franzini
  • Árbitro: Gustavo Tejera
  • Asistentes: Martín Soppi y Nicolás Piaggio
  • Cuarto árbitro: Daniel Rodríguez
  • VAR: Leodan González (AVAR 1: Diego Riveiro)

Lunes 28 de setiembre de 2026

Wanderers vs. Albion

  • Hora: 20:00
  • Estadio: Parque Viera
  • Árbitro: Hernán Heras
  • Asistentes: Agustín Berisso y Heber Godoy
  • Cuarto árbitro: Federico Modernell
  • VAR: Yimmy Álvarez (AVAR 1: Daniel Rodríguez)

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