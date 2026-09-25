Árbitros de la octava fecha del Clausura: De Armas va a Melo con Nacional y Burgos al Centenario con Peñarol

La octava fecha del Torneo Clausura de la Liga AUF Uruguaya se disputará con la designación de los dos grandes este sábado: primero la visita de Nacional a Cerro Largo en el Ubilla de Melo y más tarde el encuentro entre Peñarol y Boston River en el Estadio Centenario.

Mathías De Armas, en compañía de sus asistentes Nicolás Taran y Juan Álvarez, serán los encargados de impartir justicia en el cruce entre el tricolor y el Arachán, desde las 15:00 en Melo. Juan Ciani será el cuarto y

Antonio García y Eduardo Varela estarán a cargo del VAR.

Una vez finalizado este partido, el Mirasol hará frente a El Sastre en el mítico escenario de Parque Batlle, con la dirección arbitral de Javier Burgos, el mimos que fue designado para este mismo partido en el Torneo Intermedio. Aquel 18 de julio, el aurinegro se impuso con goles de Eduardo Darias, Franco Romero y Martín González (en contra).

Sábado 26 de setiembre de 2026

Mathías de Armas en el partido entre Danubio y Peñarol. Foto: Leonardo Mainé.

Progreso vs. Racing

Hora: 11:00

11:00 Estadio: Parque Paladino

Parque Paladino Árbitro: Javier Feres

Javier Feres Asistentes: Andrés Nievas y Sebastián Silvera

Andrés Nievas y Sebastián Silvera Cuarto árbitro: Juan Ciani

Juan Ciani VAR: Antonio García (AVAR 1: Eduardo Varela)

Cerro Largo vs. Nacional

Hora: 15:00

15:00 Estadio: Estadio Ubilla

Estadio Ubilla Árbitro: Mathías De Armas

Mathías De Armas Asistentes: Nicolás Taran y Juan Álvarez

Nicolás Taran y Juan Álvarez Cuarto árbitro: Lucas Andrade

Lucas Andrade VAR: Christian Ferreyra (AVAR 1: Richard Trinidad)

Peñarol vs. Boston River

Hora: 18:30

18:30 Estadio: Estadio Centenario

Estadio Centenario Árbitro: Javier Burgos

Javier Burgos Asistentes: Carlos Barreiro y Amador De Prado

Carlos Barreiro y Amador De Prado Cuarto árbitro: Jonathan De León

Jonathan De León VAR: Diego Dunajec (AVAR 1: Horacio Ferreiro)

Montevideo City Torque vs. Deportivo Maldonado

Hora: 21:30

21:30 Estadio: Estadio Charrúa

Estadio Charrúa Árbitro: Andrés Matonte

Andrés Matonte Asistentes: Pablo Llarena y Matías Rodríguez

Pablo Llarena y Matías Rodríguez Cuarto árbitro: Esteban Guerra

Esteban Guerra VAR: Daniel Fedorczuk (AVAR 1: Santiago Fernández)

Domingo 27 de setiembre de 2026

Central Español vs. Liverpool

Hora: 11:00

11:00 Estadio: Parque Palermo

Parque Palermo Árbitro: Augusto Olmos

Augusto Olmos Asistentes: Matías Muñiz y Julián Perez

Matías Muñiz y Julián Perez Cuarto árbitro: Elías Lorenzo

Elías Lorenzo VAR: Andrés Cunha (AVAR 1: Santiago Motta)

Juventud vs. Cerro

Hora: 15:00

15:00 Estadio: Parque Artigas

Parque Artigas Árbitro: Esteban Ostojich

Esteban Ostojich Asistentes: Héctor Bergalo y Sebastián Schroeder

Héctor Bergalo y Sebastián Schroeder Cuarto árbitro: Eduardo Varela

Eduardo Varela VAR: Jonathan Fuentes (AVAR 1: Federico Arman)

Defensor Sporting vs. Danubio

Hora: 18:00

18:00 Estadio: Estadio Franzini

Estadio Franzini Árbitro: Gustavo Tejera

Gustavo Tejera Asistentes: Martín Soppi y Nicolás Piaggio

Martín Soppi y Nicolás Piaggio Cuarto árbitro: Daniel Rodríguez

Daniel Rodríguez VAR: Leodan González (AVAR 1: Diego Riveiro)

Lunes 28 de setiembre de 2026

Wanderers vs. Albion