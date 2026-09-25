Nacional espera por Sebastián Coates: será probado este viernes para ver si es titular ante Cerro Largo

El Nacional de Daniel Carreño entrenó ayer por la mañana en la Ciudad Deportiva Los Céspedes con la mira puesta en la visita a Cerro Largo mañana a partir de las 15:00 horas en el Estadio Antonio Ubilla. Por más que hay varios nombres que salen de memoria en la oncena titular, puertas adentro están pendientes de cómo evoluciona Sebastián Coates. El zaguero de 35 años no juega desde el 6 de setiembre cuando estuvo en cancha 45 minutos frente a Juventud por la quinta jornada del Torneo Clausura y debió ser reemplazado por lesión.

En lo que va de la temporada registra 24 partidos y suele convivir con el dolor en su rodilla. En su momento el entrenador lo mencionó en la conferencia de prensa tras el encuentro y dijo que el propio jugador había pedido el cambio.

Tomando en cuenta la baja de Francisco Calvo, que ayer integró la convocatoria de la selección de Costa Rica en el amistoso ante Curazao, la presencia o no de Sebastián Coates en la oncena titular es la principal interrogante del tricolor.

De acuerdo a lo que pudo saber Ovación, el capitán realizó ayer la mitad de la práctica a la par del grupo al igual que su compañero Agustín Rogel, pero el plan tricolor es que hoy por la mañana el capitán complete todo el entrenamiento a la par de sus compañeros, sea exigido y pueda quedar disponible para jugar en Melo mañana.

Daniel Carreño dialoga con Agustín Rogel en el Parque Saroldi. Foto: Estefanía Leal.

De todas formas, los dos han dicho presentes en todas las prácticas de la semana y desde sanidad les han ido administrando las cargas. La duda se mantendrá hasta a último momento en relación a quién será el acompañante de Tomás Viera en la zaga. Podrá ser Coates o Luciano Rodríguez, uno de los juveniles que Carreño ha proyectado en Primera desde su arribo.

El plantel partirá hoy a las 13:30 rumbo a Melo para concentrar sabiendo que ya no pueden permitirse dejar puntos para sostener la esperanza.

Luis Mejía sobre la visita de Nacional a Cerro Largo: "Tenemos que ir a ganar"

Luis Mejía en conferencia de prensa de Nacional. Foto: Leonardo Mainé.

"Sabemos lo que nos estamos jugando cada semana, se hace un rival muy difícil, tenemos que ir a ganar, los márgenes se acortan, vamos a pelear hasta lo último, el equipo está trabajando bien", expresó Luis Mejía durante la conferencia de prensa desarrollada en el Gran Parque Central.

Respecto a qué cambió con la llegada del entrenador Daniel Carreño, quien lleva ocho partidos invicto, acotó: "Hay paz en el club, hace tiempo no se vivía una semana así, encontramos como un padre y eso en un club grande es importante. Conoce el club, sabe cómo llegarle al jugador".

Sobre que su mejor semestre no fue de lo mejor, dijo que es "muy autocrítico", aunque aclaró que "muchas veces" jugó lesionado. "Daniel me sacó de ese pozo, hoy estoy disfrutando, quiero terminar lo que queda de campeonato de la mejor manera, hay que poner a Nacional en donde se merece", cerró.