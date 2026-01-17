¿A cuánto estará el dólar a fines de este año y el próximo, qué va a pasar con la economía y la inflación?

De acuerdo a las encuestas de expectativas a economistas, bancos, consultoras y AFAP que realizó el Banco Central (BCU) de este enero y divulgadas en la víspera, el Producto Interno Bruto (PIB) de Uruguay crecerá en mediana (se ordenan las respuestas de menor a mayor y se toma la del centro) en 1,9% este año y se mantendrá igual en 2027. Para 2028, los expertos esperan que suba a 2%.

Las proyecciones son, para el año 2026, de un alza del PIB del 1,9% (mediana), con respuestas que fueron de 3,63% como mínimo a 5% como máximo. Para 2027, las proyecciones de los analistas son también 1,90% (mediana), con respuestas de fueron de 1,4% como mínimo a 2,2% como máximo. Y para 2028, prevén que el crecimiento económico esté en 2% (mediana); en este caso, las respuestas estuvieron en un rango de 1,20% a 2,20%.

En enero de 2025, los analistas habían proyectado un crecimiento del PIB de 2,40% (mediana) para 2026, por lo que hubo un ajuste a la baja de 0,5%. En cambio, en diciembre de 2025, las expectativas eran de 1,9%, como en este enero.

En cuanto a la inflación, las proyecciones de este enero fueron de 4,40% (mediana) para 2026, mientras que hace un año (enero de 2025) estaban en 5,90%. De esta manera, también ajustaron a la baja, en este caso de 1,5%. El mes pasado (diciembre 2025), las expectativas de inflación para el año 2026 eran 4,62%, es decir, levemente por encima que ahora.

En este enero, las proyecciones de inflación para 2027 son de 4,45% (mediana), con respuestas de 4% (mínimo) y 5,2% (máximo). Y para el año 2028, los expertos esperan que la inflación esté en 4,5% (las respuestas fueron de 3,5% a 5,3%).

Las expectativas sobre el dólar de los analistas en este enero son que, para el fin del año calendario 2026 (diciembre 2026), esté en $ 39,95 (mediana), por lo que hubo un ajuste a la baja en relación al $ 49,60 (mediana) que proyectaron hace un año (enero 2025). Esto es, bajaron en $ 9,65 la proyección. En diciembre de 2025, estimaron al dólar en $ 40,50 (mediana) para el año 2026, más similar a ahora.

Dólar. En Uruguay analistas estiman que cerrará el año a $ 39,20. Foto: Estefanía Leal / El País.

Según la encuesta publicada ayer, se llega a la mediana de $ 39,95 por dólar este año, por respuestas que estuvieron en el rango de $ 39,15 (mínimo) a $ 42,50 (máximo).

Para 2027 (fin de año calendario a diciembre), los expertos proyectan un dólar en $ 41,08, mientras que hace un año (en enero de 2025) pensaron que estaría en $ 48,90 (mediana), es decir, una variación de $ 7,82.

Para 2028 (fin de año calendario a diciembre), prevén que el dólar esté en $ 42,23 (mediana). Las respuestas fueron de $ 40,50 a $ 46.

En la encuesta del BCU, participaron: Asesoría Económica Empresarial (AEE), AIC Economía y Finanzas, A. Lema de Vixion, Balanz, BBVA, Bengoechea, Banco Hipotecario (BHU), Bengochea, Banco de Seguros del Estado (BSE), Centro de Estudios para el Desarrollo (CED), Centro de Investigaciones Económicas (Cinve), Cámara de Industrias (CIU), CPA Ferrere, Exante, Gletir, Grant Thornton, Instituto de Economía de la UdelaR (IECON), Itaú, KPMG, Puente, PWC, Santander y Scotiabank.

Los analistas

Aldo Lema destacó en su cuenta de X el “consenso” que hubo este mes. Señaló textualmente que “en enero, el consenso contempla crecimiento del PIB de Uruguay en 1,9% para 2026 y 2027”. Y apunta a una de sus columnas de opininón, en la que dice: “Ni aterrizaje adicional, ni despegue”.

Por su parte, el economista José Antonio Licandro opinó para El País que el ajuste de las expectativas del crecimiento económico de 2,4% (de enero de 2025) a 1,9% (de enero de 2026) —para los años 2026 y 2027— “es consistente con el enlentecimiento que se instaló desde el segundo semestre de 2025 y sigue estando por encima de las previsiones oficiales”, afirmó.

En cuanto a las expectativas de inflación a 24 meses de los analistas (que están bastante alineadas con la meta del BCU), “señalan la confianza en que la política monetaria actúe de manera eficaz para ir hacia la meta de 4,5%”, dijo.

A Licandro le llamó la atención que los analistas esperen que el sobrecumplimiento de la inflación que se está observando (es decir, bajó más de lo esperado), se profundizará en el primer semestre de este año.

“El sobrecumplimiento será bastante persistente durante el año”, dijo, no sin agregar que, de todas formas, los analistas confían en que la política monetaria probablemente se instale en instancia expansiva en 2026 y que tenga el efecto de devolver la inflación a la meta de 4,5%.

Deborah Eilender, economista del CED, dijo a El País que la “mala noticia para Uruguay es que la economía sigue con su magro crecimiento, incluso por debajo de su potencial”, el cual está estimado en 2,2% por el Comité de expertos del BCU. “Uruguay no crece, apenas se mueve”, remató.

Dólar. Foto: AFP

A su entender, si bien el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, ha dicho que esto se debe a la falta de inversión (está en alrededor del 16% del PIB, muy por debajo de otros países de la región, en los que ronda el 20%), al gobierno le falta desarrollar mejores políticas a ese nivel.

“Se necesitan más políticas pro-inversión; se han tomado nuevas medidas por el lado de la Comap (Comisión de Aplicación de la Ley de Inversiones), pero también se han agregado impuestos, lo que no favorece ni la inversión, ni al crecimiento”, afírmó.

Finalmente, Eilender destacó que “la encuesta del BCU muestra que la meta de inflación del BCU se ha vuelto una clara referencia para los agentes económicos, eso es una buena noticia”. También ve que existen espacios para bajar la meta de inflación a niveles más cercanos al 3%.