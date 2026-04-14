UTE ahorró US$ 25 millones por importación de gas natural desde Argentina y evalúa cambios en el contrato

El acuerdo que UTE firmó el pasado 4 de diciembre, para transportar gas natural desde Argentina y recibirlo a través del Gasoducto Cruz del Sur -construido en 2002 y en desuso desde entonces-, le permitió a la empresa ahorrar US$ 25 millones entre diciembre del año pasado y abril de este año, según dijo a El País el vicepresidente del ente, Roberto Bentancor.

El ahorro estimado es en relación a si se hubiera utilizado gasoil, como se hizo hasta diciembre del año pasado, cuando comenzó a funcionar el Gasoducto Cruz del Sur.

“Estamos discutiendo una nueva modalidad de contrato”, dijo y explicó que el acuerdo actual es interrumpible, es decir que se abastece a demanda.

Ante la posibilidad de que la nueva modalidad de contrato sea permanente, Bentancor dijo que si bien "hay un estudio más grande que tienen que hacer los técnicos de la empresa", evaluó la conveniencia de que UTE tenga siempre gas a su disposición para cuando tenga que exportar.

Gasoducto Cruz del Sur es una empresa uruguaya integrada por compañías nacionales e internacionales (Shell en un 40%, Pan American Energy 30%, Ancap 20% y Wintershall Dea 10%) dedicadas a la exploración, producción y distribución de gas natural. El gasoducto se extiende desde Punta Lara en Argentina hasta Montevideo y sus alrededores en Uruguay, pasando por los departamentos de Colonia, San José, Canelones y Montevideo.

Gas natural

El gas natural es un energético más económico que los habituales. La presidenta de UTE, Andrea Cabrera, había explicado que la infraestructura que la estatal tiene en Punta del Tigre (San José), funciona habitualmente a gasoil por el costo de más de US$ 200 por megavatio y que la diferencia de precio con el gas natural sería de US$ 86 por megavatio.

Sobre este punto, Bentancor afirmó que la estatal trabaja actualmente en poder "garantizar la continuidad" del suministro de gas natural.

Parques solares y otras inversiones

Por otro lado, el vicepresidente de la empresa pública destacó la expansión de energía solar para el próximo quinquenio, donde se prevé alcanzar 500 megavatios (MW) con una inversión total para los proyectos de este año de US$ 280 millones.

Con este objetivo, UTE tiene previsto construir un nuevo parque fotovoltaico de 75 MW ubicado en Melo (Cerro Largo) a cargo de la empresa uruguaya Teyma y la española Prodiel Energy. Ayer se firmó el contrato para la construcción del nuevo parque que implicará una inversión superior a los US$ 40 millones.

"(El parque) permite interconectar con Brasil y respaldar los sistemas", dijo durante la presentación el gerente general de UTE, Luis García y agregó: "Si bien Uruguay es totalmente autosuficiente y tiene energía para respaldar a los países vecinos, la oportunidad del intercambio para poder intercambiar a mejor costo conjunto entre dos países es una oportunidad y un objetivo deficiencia entre los países integrados".

Por otra parte, UTE convocó a pequeños ahorristas para el financiamiento de un parque fotovoltaico en la localidad de Baygorria (Durazno) mediante la emisión de obligaciones negociables. La inversión total será de US$ 30 millones y los pequeños ahorristas podrán ingresar con US$ 200. El vicepresidente de UTE sostuvo que se presentó el llamado a licitación para la construcción del parque solar aunque aún no hay un tope definido para invertir en el proyecto.

Energía solar. Foto: Archivo El País

Bentancor sostuvo que la empresa tiene previsto instalar nuevos parques durante este año aunque aclaró que aún se están analizando los mecanismos y las posibles ubicaciones.

Por otra parte, se refirió a las negociaciones con la empresa HIF Global que tiene previsto instalar una planta de combustible sintético en Paysandú. “UTE no tiene cerrado ningún camino con respecto a eso”, dijo en relación al diálogo con la empresa para acordar el precio de la tarifa de energía. La empresa "está dispuesta a discutir y a laudar lo que sea mejor para el país”, agregó.