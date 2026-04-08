Las próximas inversiones de UTE y el impacto de la guerra en el suministro de energía: “estamos cuidando el recurso"

Pese a que a la utilización de petróleo y derivados disminuyó 4% en Uruguay según el Balance Energético Preliminar 2025 publicado por el Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM), la presidenta de UTE, Andrea Cabrera, señaló a El País que se esperan efectos del conflicto bélico que se desarrolla en Medio Oriente “en el largo plazo”. “Estamos cuidando el recurso y utilizando las otras fuentes energéticas que tenemos para abastecer la demanda”, aseguró y destacó la importancia del uso de energías renovables como la biomasa que se consolidó como la principal fuente energética del país en 2025.

“No estamos dependiendo (del petróleo) al nivel que dependíamos antes del 2015. Con el cambio de matriz y con las energías renovables no convencionales, lo que hemos logrado es estabilizar ese costo de abastecimiento de la demanda y no quedar tan dependientes de las fluctuaciones del petróleo. Más allá de que obviamente en el largo plazo nos van a incidir”, dijo Cabrera a El País luego de la conferencia de prensa en la que UTE anunció la cobertura de más de 1.700.000 hogares con medidores inteligentes en conjunto con la empresa tecnológica Isbel del grupo Quantik.

La jerarca señaló que la cantidad de medidores instalados hasta ahora, alcanza casi un 99% de la cobertura de energía; un “hito” en Uruguay y su posicionamiento como referente en la región.

En ese sentido, destacó la integración regional en materia energética y se refirió a la exportación de energía a Argentina por una solicitud del país ante un pico de consumo entre las 19 horas y las 22 horas del martes de la semana pasada. “Fue una situación puntual, no ha vuelto a suceder, pero siempre está en la integración energética que tenemos tanto con Argentina como con Brasil, el hecho de darnos apoyo en esos momentos que son críticos para el sistema y que si no, quizás hubiera terminado en algún corte”, señaló Cabrera.

Inversiones

En la búsqueda por generar un mayor crecimiento de la economía uruguaya, el gobierno busca generar incentivos para atraer inversiones. El gobierno y la empresa HIF Global postergaron la firma del acuerdo por la planta de combustibles sintéticos en Paysandú que se prevé como la mayor inversión de la historia de Uruguay en el entorno de los US$ 5.300 millones.

El motivo de la postergación fue la falta de acuerdo con UTE en el precio de la tarifa para el suministro de energía. “Estamos buscando un (precio) óptimo para todas las partes”, dijo a El País la presidenta de la empresa pública y agregó que no se descarta la concreción del proyecto.

El consumo de energía representa alrededor de un 70% de la inversión total ya que el proyecto incluye la construcción de un parque eólico y una planta de paneles solares para poder llevar a cabo la electrólisis que consiste en separar el hidrógeno del óxigeno en el agua para generar hidrógeno. En el plan de negocios que presentó HIF en 2023 se estableció un precio de US$ 40 por megavatio hora, aunque luego UTE planteó una tarifa más elevada, lo que habría instalado un “cuello de botella” en la concreción del proyecto.

HIF Global pretende instalar una planta de hidrógeno verde en Uruguay. Foto: El País

Por otra parte, Cabrera también se refirió a posibles nuevos proyectos de data centers que decidan instalarse en Uruguay. “Hemos recibido a empresas con distintos proyectos y estamos en la etapa de análisis”, señaló en rueda de prensa y agregó que se dialoga en conjunto con el Poder Ejecutivo para concretarlos.

“Si tenemos un servicio de energía eléctrica renovable que es atractivo para inversiones extranjeras, bienvenidos sean y nosotros como brazo ejecutor de una política energética nacional vamos a estar dando nuestro mayor esfuerzo para poder cumplir con los requerimientos de cliente”, dijo Cabrera.

Otro de los principales planes de UTE para este año está vinculado a la movilidad eléctrica que presenta cada vez más desafíos ante un aumento de circulación de vehículos de ese tipo. “Tenemos pensado un despliegue de unos 300 puntos de carga este año, sustituyendo algunos cargadores más lentos por otros de carga rápida”, indicó Cabrera y agregó que se intentará potenciar el abastecimiento en lugares de mayor circulación turística y el interior del país.

Medidores inteligentes

Según sostuvo Cabrera, la instalación de 1.700.000 medidores eléctricos “es producto de una planificación estratégica que se hizo en 2016, una decisión de una empresa pública de ir en ese camino y de contar en ese recorrido con un socio estratégico como ha sido Isbel”.

“Ha implicado modernización porque tenemos una red digitalizada, que eso ha redundado en beneficios (...) y ha sido un factor importante en lo que significa la reducción de pérdidas”, indicó Cabrera.

El CEO de Quantik, Rafael Staricco, explicó que el sistema implementado corresponde a una infraestructura avanzada de medición AMI (Infraestructura Avanzada de Medición por sus siglas en inglés), considerada tecnología de última generación. “La muy buena infraestructura que cuenta Uruguay respecto a telecomunicaciones ayudó mucho a ese despliegue exitoso”, dijo.

Staricco sostuvo que este tipo de proyectos generan desafíos y “suben el nivel”, aunque reconoció que se observan como oportunidades para posicionar a las empresas uruguayas del sector en el exterior.

Por su parte, el gerente del Área Comercial de UTE, Pablo Regina, resaltó que los medidores permiten anticipar fallas en el suministro y mejorar la protección de los equipos del hogar frente a problemas eléctricos. Regina agregó que el sistema permite realizar la mayoría de las acciones de forma remota, lo que hizo que se alcanzara a un 80% de las actividades de campo comercial. Esto resultó en una reducción de costos, tiempos y reconexiones, que pasaron de 9 horas a 15 minutos.

Entre los principales avances, mencionó que existe una facturación real ya que se redujeron las estimaciones en un 97%. “Pasamos de un 10% de facturas estimadas a un 0,28%, casi la totalidad de nuestras facturas se emiten con facturas reales. Bajaron drásticamente también los reclamos por importes facturados”.

Regina también destacó que el uso de nuevas tecnologías y en particular de Inteligencia Artificial que permitió a la empresa “redireccionar inspecciones”, lo que permitió que las pérdidas de suministro pasaran de 18% en 2020 a 13% en 2026.