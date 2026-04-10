La DGI adelantó la campaña del IASS: quiénes deben presentar declaración y cuándo se cobran las devoluciones

La Dirección General Impositiva (DGI) adelantó este año el inicio de la campaña para la presentación de la declaración jurada del Impuesto a la Asistencia de la Seguridad Social (IASS).

Desde este jueves 9 de abril, los jubilados y pensionistas ya pueden acceder al formulario en línea en la página web de la DGI, con datos precargados correspondientes al ejercicio 2025.

El plazo para presentar la declaración se extenderá hasta el 31 de agosto de 2026 y, según informó el organismo, la mayoría de los contribuyentes no estará obligada a realizar este trámite.

¿Quiénes sí están obligados a presentar la declaración?

Deberán presentar la declaración jurada ante la DGI quienes se encuentren en alguna de estas situaciones:

• Percibieron pasividades superiores a $ 963.510 nominales en 2025 provenientes de más de una institución previsional.

• Tuvieron ingresos por debajo de ese monto, pero de más de una institución en simultáneo y no presentaron el Formulario 3800.

• Cobraron de un único organismo previsional y no registraron ingresos en diciembre de 2025.

En el caso de jubilados por el régimen de AFAP, también deberán presentar si superaron ese monto, si no gestionaron el Formulario 3800 o si no tuvieron ingresos en diciembre.

Foto: Freepik.

Quienes no estén obligados igualmente pueden presentar la declaración de forma voluntaria si tuvieron retenciones durante 2025 y buscan acceder a beneficios fiscales, como el crédito por arrendamiento.

¿Qué es el IASS?

El IASS es un impuesto que grava los ingresos de fuente uruguaya derivados de jubilaciones, pensiones y otras prestaciones de pasividad, tanto de instituciones públicas como privadas.

Su liquidación es anual —al 31 de diciembre de cada año—, excepto en casos de fallecimiento, cuando debe calcularse a esa fecha.

El impuesto alcanza a prestaciones pagadas por organismos como el Banco de Previsión Social, el Servicio de Retiros y Pensiones de las Fuerzas Armadas, la Dirección Nacional de Asistencia Social Policial, así como distintas cajas paraestatales y otras entidades del país.

Las pensiones están gravadas independientemente de su carácter contributivo o no contributivo.

¿Cómo hacer la declaración paso a paso?

El trámite puede realizarse de dos formas:

• En línea, a través del formulario disponible en la web de la DGI, con datos precargados.

• Mediante formulario descargable, completándolo y presentándolo por las vías habilitadas.

Para acceder al sistema se requiere clave —que puede obtenerse en redes de cobranza— o identidad digital.

Fachada del edificio sede de la Direccion General de Impositiva, DGI. Foto Estefania Leal - Archivo El Pais Estefania Leal/Archivo El Pais

Los datos precargados no pueden modificarse; únicamente se pueden agregar créditos por alquiler. Además, el contribuyente puede autorizar a un tercero a realizar el trámite en su nombre.

¿Cuándo se cobran las devoluciones?

Las devoluciones del impuesto comenzarán a pagarse en mayo:

• Desde el 15 de mayo, para quienes optaron por acreditación bancaria.

• Desde el 28 de mayo, en redes de cobranza.

Pago del impuesto: cuotas y calendario

Quienes tengan saldo a pagar y presenten la declaración hasta el 30 de junio podrán financiarlo en hasta siete cuotas.

En tanto, quienes presenten la declaración después de esa fecha podrán hacerlo en hasta cinco cuotas.

En paralelo, la campaña de atención para el IRPF comenzará el 29 de junio y se extenderá hasta el 31 de agosto.

Asistencia: teléfonos, agenda y atención presencial

La DGI habilitó distintos canales de apoyo para los contribuyentes:

• Atención telefónica: disponible desde el 9 de abril, al 1344 (opción 4), de lunes a viernes entre las 9:30 y las 15:30.

• Atención personalizada: desde el 15 de abril, con agenda previa a través de la web o por WhatsApp (098 134 400).

