Nacional prepara su debut ante Montevideo City Torque por el Intermedio: Juan Pintado entrenó diferenciado

El Nacional de Jorge Bava prepara su debut por el Torneo Intermedio frente a Montevideo City Torque, que está fijado para las 20:00 horas en el Estadio Charrúa, donde el Bolso se impuso 3-2 en el marco del Apertura.

El tricolor, que integra el grupo B junto con Deportivo Maldonado, Albion, Los Ciudadanos, Wanderers, Danubio, Juventud y Progreso, recibió una buena noticia este lunes luego de que Nicolás "Diente" López volviera a entrenar a la par del plantel principal.

Lo hizo por primera vez luego de cuatro partidos entre el Apertura y la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Por su parte, Agustín Rogel, quien venía de ser titular frente a Deportes Tolima en Ibagué, sufrió una "pequeña distensión" muscular que le impidió estar a la orden ante Cerro, y que también lo privaría de estar presente contra los Ciudadanos, de acuerdo a lo que pudo saber Ovación.

Juan Pintado entrenó diferenciado este lunes en Los Céspedes

El lateral Juan Pintado, quien no estuvo convocado frente a Tolima ni contra Cerro a causa de una lesión, también entrenó diferenciado este lunes al igual que Rogel, por lo que habrá que esperar cómo será su evolución en las próximas días para ver si puede estar disponible o no para el estreno por el Intermedio.

Desde su arribo al club no ha podido ganarse un lugar en la oncena y, de hecho, tiene 413 minutos disputados en ocho compromisos.

El fixture de Nacional en el Torneo Intermedio 2026

Jorge Bava durante el partido entre Nacional y Deportes Tolima por Copa Libertadores. Foto: AFP.

Una vez que visite al equipo de Marcelo Méndez, Nacional recibirá en el Gran Parque Central al Albion de Federico Nieves, que cerró el Apertura con cinco victorias al hilo.

Después deberá jugar de visitante frente a Deportivo Maldonado, será local ante Juventud y volverá a salir de su casa para medirse contra Danubio en la quinta jornada. Los últimos dos partidos del grupo los jugará contra Wanderers y Progreso en condición de local.

Los partidos que le restan a Nacional en el grupo B de la Copa Libertadores

En la actualidad Nacional ocupa el último lugar del grupo B de la Copa Libertadores con cuatro puntos, aunque tiene la misma cantidad que Universitario, su rival el próximo miércoles 20 de mayo a las 19:00 horas en el Gran Parque Central.

Luego cerrará esta etapa el martes 26 a las 21:30 como anfitrión. El foco del Bolso está puesto en gana sus dos partidos restantes con el objetivo de avanzar a los octavos de final del máximo certamen continental.