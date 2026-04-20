App para tener cédula, libreta de conducir y certificados: avanza proyecto de ley para digitalizar documentos

El Parlamento trata un proyecto de ley para crear una aplicación de celular que permite almacenar digitalmente todos los documentos oficiales, en lugar de tener que trasladarlos en su formato físico, como la cédula de identidad o la licencia de conducir.

La iniciativa fue presentada por el diputado colorado Martín Cantera, quien asistió la semana pasada a la Comisión de Innovación, Ciencia y Tecnología para presentar los detalles del proyecto. El funcionamiento de la app, denominada “Soy UY”, estaría bajo la órbita de la Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información (Agesic).

Entre los documentos que contendría, se incluyen cédula de identidad, licencia de conducir, credencial cívica, documentación vehícular y certificados de vacunación. Sin embargo, se prevé la posibilidad de incluir certificados educativos, constancias del Banco de Previsión Social (BPS) o documentación tributaria.

El proyecto, al que accedió El País, sostiene que “los documentos digitales tendrán la misma validez jurídica que sus equivalentes físicos, para todo acto en el que se requiera identificación, acreditación o presentación ante organismos públicos o privados”.

Además, señala que la aplicación requerirá autenticar la identidad del usuario mediante “validación biométrica” (es decir, reconocimiento facial o de huella dactilar), y una “clave digital única proporcionada por Agesic”.

En diálogo con El País, Cantera aseguró que “no hay ninguna app en Uruguay que cumpla esta función que se busca”, sino que otras “similares” apuntan “más a solicitar trámites”.

“Estamos hablando, por ejemplo, de situaciones cotidianas, poder presentar una licencia de conducir en formato digital ante un control vehicular, evitar sanciones por no portar documentación física, o simplemente reducir el riesgo de extravíos o robos”, dijo, y agregó que esto último “implica iniciar procesos burocráticos” que hacen “perder tiempo”.

Consultado sobre su presentación en la comisión, afirmó que “todos” los legisladores dieron su “aprobación de la idea de esta aplicación, con ciertas discrepancias y dudas”.

En ese sentido, la diputada frenteamplista Sol Maneiro, integrante de la comisión, indicó a El País que, si bien hay disposición para seguir discutiendo el proyecto y eventualmente avanzar sobre el mismo, hace falta tener más información al respecto, concretamente por parte de Agesic.

Asimismo, manifestó que Uruguay cuenta con herramientas digitales, como la app “gub.uy”, que técnicamente cuenta con un “porta documentos digital”. Sin embargo, actualmente solo se puede asociar el carné del personal de seguridad privada emitido por la Dirección General de Fiscalización de Empresas del Ministerio del Interior, y el Carné de deportista de la Secretaría Nacional de Deporte.

La legisladora también cuestionó que el proyecto no tiene un artículo referido a la protección de datos personales, más allá de los mecanismos que prevé sobre la autenticación del usuario.

Además, señaló que es “contradictorio” que el proyecto establezca que el financiamiento de la app sea a través de un “Fondo para la Identidad Digital, financiado con Rentas Generales y eventuales convenios con organismos internacionales”, y que este fondo “no implicará aumento del gasto público”.