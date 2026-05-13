"Estamos revisando todo el proceso", dijo Lustemberg ante críticas por rebaja de sanción a anestesista condenada

“Estamos revisando todo el proceso”, dijo este martes la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, tras la reducción de la sanción a una anestesista condenada por mala praxis. La especialista, responsable del fallecimiento de una paciente durante una extracción de vesícula, vio recortada su inhabilitación de cinco a tres años por pedido expreso de la jerarca.

La decisión generó una crisis que derivó en la renuncia de varios miembros de la Comisión Honoraria de Salud Pública, órgano que impuso el castigo original. Asimismo, el senador nacionalista Martín Lema citó a la ministra al Parlamento para dar explicaciones, mientras crece un movimiento ciudadano que recolecta firmas

en reclamo a que se revea la decisión de Lustemberg. A la tarde de este miércoles las firmas era 2.114.

Tras comparecer a la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social de la Cámara de Representantes este martes para brindar explicaciones sobre el financiamiento del Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS) y la calidad del agua tras días con nivel de trihalometanos por encima del límite nacional, Lustemberg fue consultada en rueda de prensa sobre cómo puede justificar la baja de la sanción a la anestesista, un asunto que se coló en la citación.

La jerarca dijo que un "informe de la división jurídica" marcó que "se respalda el accionar de la comisión, pero visto los temas formales que incurrió la comisión y además el criterio de gradualidad de la sanción, y que en otros casos similares la pena de inhabilitación para el ejercicio de la profesión no excedió de los tres años, se sugirió tomar esta decisión".

Ante la puntualización de que es bastante inusual que una administración modifque un fallo que tomó la gestión anterior, Lustemberg retrucó: “Estamos revisando todo el proceso y evaluando cada una de las decisiones que tomamos. Eso es lo que tengo hoy para decir, sabiendo que es una situación muy triste, desgraciada”.

“En lo personal me ha afectado muchísimo. Pero a veces uno toma decisiones en estos ámbitos que tienen estas lecturas en un asesoramiento quirúrgico, y en el derecho a la defensa que tenía la otra persona implicada”, agregó la jerarca.

“Estamos siguiendo los procesos de la asesoría jurídica y siempre vamos a ser muy sensibles y atentos, y atenta en lo particular a lo que la ciudadanía entienda dentro de mis competencias hoy que tengo como ministra de Estado”, añadió.

Respecto a si hay posibilidad de rever la decisión, Lustemberg acotó: "Por ahora no me voy a referir más en este tema".

Mientras, el diputado nacionalista José Luis Satdjian, exsubsecretario de Salud Pública, apuntó contra la ministra. “Cada vez que la ministra trata de explicar este tema, nos quedan más dudas sobre el fondo de por qué decidió bajar la sanción de cinco a tres años para el caso de una mala praxis confesa, y con una persona fallecido”, señaló.

“En la comisión de Salud Pública y Asistencia Social se adujo vicios de forma en el proceso, que no se le había dado vista a la anestesista. Si esa era la razón por la cual se bajó la pena, no tendría que haberse bajado la pena, eso anularía todo el proceso”, indicó.

“Lo que está haciendo la ministra con esta posición ambivalente, con no quedar del todo clara la explicación, es debilitar la postura del MSP ante el TCA (...) que puede fallar a favor de la anestesista o anular todo el fallo”, dijo Satdjian, sobre el ámbito en el que está ahora el caso, tras un recurso que presentó la anestesista contra la sanción impuesta.

“Estamos reclamando de que la ministra sea clara. ¿Por qué le bajó la pena? Que diga los motivos. No puede decir un día una cosa, y otro día otra, y en la resolución estipule otra cosa distinta a lo que está diciendo”, desafió.

“Hay ordenanzas firmadas por la ministra donde por casos menores donde no hay fallecimiento por casos de mala praxis la ministra le da cinco años de inhabilitación a un profesional. Acá hubo un fallecimiento y baja la pena de cinco a tres años, con la renuncia de la mayoría de la comisión”, cuestionó. Satdjian también marcó que hubo sanciones de hasta 10 años por mala praxis con fallecimiento.