Reunión entre BASF y el Ministerio de Trabajo: “Quedamos satisfechos con las explicaciones que nos dieron”

Ejecutivos de la empresa BASF Services Americas se reunieron con el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo y la directora nacional de Trabajo, Marcela Barrios, en la mañana de este martes. Del encuentro participaron Tobias Dratt, presidente de Global Business Services; Patricia Nunes, country manager Hub Uruguay para las Américas, y la abogada de la empresa, quienes comunicaron su voluntad e intención de continuar operando en Uruguay.

"Se van a quedar operando con algunos tipos de servicios, con personal más calificado", dijo Barrios luego de la instancia y agregó: "Quedamos satisfechos con las explicaciones que nos dieron". Según supo El País, el directorio de la empresa también se reunirá con representantes del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

El mes pasado BASF emitió un comunicado en el que informó de la reestructura que prevé en su sede en Uruguay y cómo afectará a sus más de mil trabajadores. El texto indicó que habrá una transformación en la organización de Global Business Services "para asegurar a largo plazo su competitividad en costos, resiliencia y una prestación de servicios coherente para las unidades de negocio en todo el mundo".

Reunión de BASF y MTSS.

El comunicado oficial añade que "para responder aún mejor a los cambiantes requerimientos de los negocios de BASF y aumentar significativamente la eficacia de costos", la organización consolidará los servicios financieros y de recursos humanos en un nuevo hub global en India. Además, los servicios relacionados con logística van a estar concentrados en un hub ya existente en Kuala Lumpur, Malasia.

"Están empezando a procesar esa decisión", dijo Barrios y si bien no brindó detalles sobre a cuántos trabajadores afectaría la decisión, aseguró que en la reunión se abordó la importancia de informar con antelación a las autoridades del proceso que se prevé transitar.

Tobias Dratt, Patricia Nunes y Verónica Raffo.

En ese sentido, la directora de Trabajo sostuvo que el proyecto que planteó el MTSS para notificar con antelación la decisión de realizar reestructuras por parte de una empresa, está siendo evaluado por Cancillería.

"Este modelo lo iniciaron en 2014 con 14 personas, hoy hay mil y en este momento hay una parte que se va a deslocalizar, pero puede haber otro ciclo que cambie", indicó Barrios luego de la reunión.