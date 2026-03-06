La guerra en Medio Oriente hoy: Irán ataca supuesto petrolero de EE.UU. y el conflicto escala a un nuevo nivel

La guerra en Medio Oriente entre Israel y EE.UU. contra Irán se intensifica con nuevos ataques con drones y misiles, bombardeos sobre Teherán y combates que ya alcanzan a varios países de la región. Mientras Teherán afirma haber atacado objetivos estadounidenses y aliados en el Golfo y el precio del petróleo se dispara, crece la presión internacional mientrsa Donald Trump exige la “rendición incondicional” de Irán.

Estos son los últimos acontecimientos de la guerra en Medio Oriente:

Nueva ola de drones y misiles contra Israel

Irán indicó el viernes por la noche que disparó una nueva salva de drones y misiles contra Israel, donde ya se habían escuchado explosiones el jueves por la noche sin que se reportaran víctimas.

El Ministerio de Turismo de Israel informó este viernes de que alrededor de 2.000 residentes fueron evacuados a hoteles, principalmente de Jerusalén y Tel Aviv, desde el estallido de esta guerra, tras sufrir daños sus casas por los ataques con misiles balísticos de Irán.

"Hasta ayer por la tarde, alrededor de 2.000 residentes habían sido evacuados a hoteles principalmente de Jerusalén y Tel Aviv", recoge el comunicado de esa cartera.

Vista del edificio dañado tras un ataque iraní en Givatayim, en el centro de Israel, el 6 de marzo de 2026. Foto: AFP

Desde el inicio de la guerra con Irán, se han producido en Israel al menos 13 impactos por los ataques con misiles iraníes, según confirmó a la agencia EFE el Ejército de Israel, de los cuales al menos cuatro han sido directos y se desconoce cuántos se corresponden a metralla o proyectiles con bombas de racimo.

Israel aplica censura militar los impactos de los misiles iraníes, que pueden penetrar en áreas civiles pero también en infraestructuras estratégicas (políticas, económicas, militares, etc.), por lo que es posible que la cifra sea mayor a la aportada por las fuerzas armadas.

Fuerzas de seguridad israelíes y personal de emergencia inspeccionan el lugar de un ataque iraní en Givatayim, en el centro de Israel, el 6 de marzo de 2026. Foto: AFP

El ejército israelí anunció haber atacado "más de 400 objetivos" en Irán hoy

El ejército israelí lanzó este viernes una serie de ataques "a gran escala" sobre Teherán como parte de una "nueva fase" de su guerra contra Irán. Hubo ataques a "más de 400 objetivos" en Irán, en varias regiones del país, un cifra similar a la de otros días.

Varios medios iraníes, entre ellos la televisión estatal Irib, informaron la mañana de este viernes de una serie de explosiones en diferentes barrios de la capital.

Las fuerzas armadas israelíes explicaron que su blanco era "la infraestructura del régimen terrorista iraní en Teherán".

Columnas de humo negro se elevan desde el lugar de un ataque aéreo en una zona céntrica de Teherán. Foto: AFP

También se reportaron ataques con misiles en Shiraz, en el sur del país, que dejaron varios ciudadanos "muertos o heridos" el jueves por la noche, indicó la agencia pública de noticias Irna.

Un hombre sostiene una bandera iraní entre los escombros de un edificio destruido tras los ataques aéreos en el centro de Teherán. Foto: AFP

Trump quiere la "rendición" de Irán

El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó en su red social Truth Social que no buscará ningún acuerdo con Irán, del que solo espera una "rendición incondicional" para poner fin a la guerra.

La publicación llegó mientras Israel bombardeaba objetivos en Teherán y posiciones de la milicia libanesa Hezbolá en Beirut, y el secretario de Defensa, Pete Hegseth, afirmaba que los ataques estadounidenses contra Irán estaban "a punto de aumentar drásticamente".

"There will be no deal with Iran except UNCONDITIONAL SURRENDER!... IRAN WILL HAVE A GREAT FUTURE. 'MAKE IRAN GREAT AGAIN (MIGA!).'” - President Donald J. Trump 🇺🇸 pic.twitter.com/H2HKkBVkww — The White House (@WhiteHouse) March 6, 2026

Irán afirma haber atacado un petrolero de EE.UU.

Un portavoz del ejército iraní afirmó que un petrolero estadounidense fue atacado y que está "en llamas" en el Golfo.

Además, los Guardianes de la Revolución iraníes declararon haber atacado sistemas de radar estadounidenses en Emiratos Árabes Unidos, Jordania y Catar.

La televisión estatal iraní afirmó que "otro" barco estaba en llamas en el estrecho de Ormuz tras haber sido alcanzado por un dron, sin dar más detalles.

Los Guardianes de la Revolución, dijeron también haber atacado con drones y misiles de precisión una base aérea estadounidense en Emiratos, desde la cual, siempre según ellos, se lanzó "un ataque contra una escuela en Irán en el primer día del conflicto".

Las cifras bursátiles se muestran en el parqué de la Bolsa de Valores de Nueva York durante la sesión matutina del 6 de marzo de 2026 en la ciudad de Nueva York. Foto: AFP

El barril de petróleo supera los 90 dólares

Los precios del petróleo se dispararon este viernes impulsados por los riesgos que pesan sobre el suministro del crudo en Medio Oriente.

El barril de Brent, referencia internacional del petróleo, superó los 92 dólares, su nivel más alto desde 2023.

Su equivalente estadounidense, el barril de West Texas Intermediate, llegó brevemente a 90,48 dólares, lo que supone un alza de más del 11%.

Explosiones en Kuwait, Manama, Erbil y Basora

Nuevas explosiones resonaron en el centro de la capital de Kuwait, así como en la capital de Baréin, Manama, informaron periodistas de AFP.

En Arabia Saudita, las autoridades dijeron que interceptaron un "misil de crucero" en el centro del país.

En Erbil, en la región autónoma del Kurdistán iraquí, se produjo una explosión cerca del aeropuerto, que acoge a tropas de la coalición liderada por Estados Unidos. También en Irak, varios drones atacaron el aeropuerto y los campos petrolíferos de Basora, en el sur.

En el norte del país se produjeron nuevos ataques contra instalaciones de grupos de oposición kurdos iraníes, según un responsable del Partido Democrático del Kurdistán Iraní (PDKI), en el exilio.

Filipinas reduce a cuatro días la semana laboral por la guerra

Filipinas, país pobre en petróleo, pasará a una semana laboral de cuatro días ante la previsible subida de los precios del combustible como consecuencia de la guerra con Irán, anunció el viernes el presidente Ferdinand Marcos.

En tanto, Rusia redirigirá parte de su gas natural licuado (GNL) que ahora va a Europa a otros mercados alternativos, anunció este viernes el viceprimer ministro ruso, Alexandr Nóvak.

Agregó que Moscú optará por los mercados donde existe demanda en su GNL y posibilidad para "firmar contratos a largo plazo". En este sentido, mencionó a la India, Tailandia, Filipinas y China.

Lo que se sabe del bombardeo a una supuesta escuela en Irán

Sobre el ataque a una escuela (según Irán) el primer día de la guerra, la ONU pidió este viernes que la investigación de EE.UU. sea "rápida" y que se haga con "total transparencia". Estas declaraciones sobre el bombardeo en Minab, la localidad donde se ubica el edificio, llegan después de que el New York Times revelara que el bombardeo al lugar pudo tratarse de un ataque estadounidense.

La agencia AFP no pudo acceder al lugar para verificar de forma independiente el balance o las circunstancias de los hechos. Las imágenes filmadas desde un estacionamiento —difundidas por Irán— muestran humo negro saliendo de un edificio destrozado, decorado con frescos que representan lápices de colores, niños y una manzana.

La AFP geolicalizó el vídeo: el lugar corresponde a un edificio en Minab, en la provincia de Hormozgan, aunque no es posible verificar su naturaleza de fuentes independientes. La televisión pública iraní y un medio de comunicación local identificaron el lugar como la escuela primaria para niñas Shajare Tayyebeh, en esa localidad.

Escuela primaria Shajareh Tayyebeh en Minab, provincia iraní de Hormozgán. Planet Labs PBC/AFP fotos

Por su parte, el secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, declaró el miércoles en conferencia de prensa que el Pentágono estaba investigando el episodio, y aseguró que las fuerzas estadounidenses "nunca tienen como objetivo a civiles". El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, había anunciado el lunes la apertura de esta investigación por parte del Pentágono.

En tanto, el ejército israelí declaró el domingo no estar "al corriente" de ningún ataque estadounidense o israelí contra una escuela.

Organismos internacionales como la Unesco han condenado el hecho "por poner en riesgo a estudiantes y vulnerar normas de derecho internacional humanitario".

Desplazados en Líbano

El Consejo Noruego para los Refugiados (NRC, en inglés) informó el viernes que 300.000 personas en Líbano habían sido desplazadas a raíz de los ataques aéreos y órdenes de evacuación por parte de Israel.

El balance de la ofensiva israelí en Líbano desde el lunes asciende a 217 muertos y 798 heridos, anunció el Ministerio de Salud.

Fuego se eleva desde el lugar de un ataque aéreo israelí en los suburbios del sur de Beirut la madrugada del 6 de marzo de 2026. Foto: AFP

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