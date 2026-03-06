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El País Mundo Estados Unidos

La drástica advertencia de Trump a Irán mientras aumentan los ataques en la región: "Rendición incondicional"

El presidente de Estados Unidos aseguró que "no habrá ningún acuerdo con Irán" sino que espera su rendición para poner fin a los ataques y "sacar a Irán del borde de la destrucción".

06/03/2026, 12:38
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Donald Trump
Donald Trump
ANDREW CABALLERO-REYNOLDS/AFP

El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó este viernes que no buscará ningún acuerdo con Irán, del que solo espera una "rendición incondicional" para poner fin a la guerra iniciada el pasado sábado.

"No habrá ningún acuerdo con Irán, ¡salvo la rendición incondicional!", escribió Trump en su plataforma Truth Social.

La publicación llegó mientras Israel bombardeaba objetivos en Teherán y posiciones de la milicia libanesa Hezbolá en Beirut, y el secretario de Defensa, Pete Hegseth, afirmaba que los ataques estadounidenses contra Irán estaban "a punto de aumentar drásticamente".

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Trump dijo que, después de la capitulación de la república islámica y la elección de "líderes grandiosos y aceptables", Washington trabajaría con sus aliados "para sacar a Irán del borde de la destrucción, haciéndolo económicamente más grande, mejor y más fuerte que nunca".

El presidente cerró su mensaje con un guiño a su lema MAGA, Make America Great Again (Devolverle la grandeza a Estados Unidos).

"MAKE IRAN GREAT AGAIN (MIGA)", escribió sobre el futuro del país.

Trump espera una "rendición incondicional" de Irán apra poner fin a la guerra
Trump espera una "rendición incondicional" de Irán apra poner fin a la guerra
Foto: Truth Social (Captura)

Traslado de personas

A través de su red social, Trump también aseguró que su ejército está "trasladando a miles de personas de varios países de Oriente Medio".

"Se está haciendo de forma discreta, pero sin contratiempos. El Departamento de Estado, bajo la dirección del secretario Marco Rubio, está haciendo un trabajo excelente", remarcó.

Con información de AFP

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