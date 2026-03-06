Israel anuncia una nueva oleada de ataques contra Irán: se registran explosiones en varios barrios de Teherán

El Ejército israelí anunció este viernes una nueva oleada de ataques contra Irán, concretamente a las ciudades de Teherán e Isfahan. Varios medios iraníes informaron durante la mañana del viernes que se registraron una serie de explosiones en diferentes barrios de la capital.

Las fuerzas armadas israelíes explicaron que su blanco era "la infraestructura del régimen terrorista iraní en Teherán". También se reportaron ataques con misiles en Shiraz, en el sur del país, que dejaron varios ciudadanos "muertos o heridos" el jueves por la noche, indicó la agencia pública de noticias Irna.

Miles de fieles rezan en la mezquita Mosala en rememoración al difunto líder supremo de Irán Alí Jameneí Foto: Jaime León/EFE.

Y en Líbano, los suburbios del sur de la capital, Beirut, también fueron bombardeados este viernes temprano por Israel, informó la agencia estatal de noticias libanesa Ani, sin mencionar víctimas.

Estas confrontaciones han trastocado profundamente los mercados económicos mundiales, mientras su duración sigue siendo incierta.

Miles de fieles rezan en la mezquita Mosala en rememoración al difunto líder supremo de Irán Alí Jameneí.



Foto: Jaime León/EFE.

"Estamos solo al comienzo de los combates", afirmó el jueves por la noche el secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, al asegurar que Washington dispone de munición suficiente para "llevar a cabo esta campaña durante el tiempo que sea necesario".

Por su parte, el presidente Donald Trump consideró en declaraciones a la cadena NBC News que enviar tropas terrestres a Irán sería "una pérdida de tiempo" ya que los iraníes "lo han perdido todo".

Miles de fieles rezan en la mezquita Mosala en rememoración al difunto líder supremo de Irán Alí Jameneí.



Foto: Jaime León/EFE.

Con información de EFE y AFP