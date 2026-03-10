El dólar en Uruguay cae y corta una racha de cinco subas consecutivas, aunque sigue por encima de los $ 40
El dólar cayó 0,27% y frenó una racha de cinco subidas seguidas, aunque en marzo acumula un alza de 4,7%. El riesgo país subió y la rasa call se ubicó por encima del objetivo del BCU.
El dólar en Uruguay cortó ayer una racha de cinco subas seguidas, con una caída de 0,27%, par negociarse en promedio a $ 40,209. En la jornada, la moneda estadounidense cotizó entre $ 40,15 y $ 40,30 y finalizó en el mínimo. Esto es una baja de 0,54% respecto al cierre del viernes.
En marzo el billete verde aumenta 4,71% y en lo que va de 2026 sube 2,99%.
A través de las pantallas de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa) ayer se hicieron 66 transacciones por un total de US$ 36 millones.
Al público, en las pizarras del Banco República del Uruguay, el dólar bajó ayer 15 centésimos a la compra y 35 centésimos a la venta y cerró en $ 38,95 y $ 41,35 respectivamente.
En Brasil, principal mercado de referencia en materia cambiaria, el dólar bajó 1,40% ayer y cerró en 5,2139 reales. En marzo sube 1,25%, aunque en 2026 cae 5,24%.
En Argentina, el dólar oficial subió 0,16% ayer y finalizó en 1.418,28 pesos argentinos. En el mes sube 1,52%, pero en el año baja 2,82%.
Riesgo y tasa
El riesgo país, medido a través del Índice UBI que elabora República AFAP, subió ayer cuatro unidades y cerró en 75 puntos básicos. En el mes, el riesgo país sube dos puntos y en el año aumenta nueve unidades.
En tanto, la tasa de interés call (que se cobran los bancos por préstamos entre sí a un día) se operó ayer a 5,84%, por encima del nuevo objetivo del Banco Central (5,75%).
