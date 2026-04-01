El gobierno definirá un plan de capitalización para el Banco Central que se vio impactado por el dólar, ¿qué pasó?

El gobierno capitalizará al Banco Central (BCU), ya que su patrimonio está por debajo del mínimo legal. Pero, a diferencia de lo que ocurriría con cualquier empresa (el BCU no lo es) la capitalización es solamente a efectos contables. ¿Qué implica entonces? ¿Por qué se llegó a esta situación? ¿Cómo se hará?

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) emitió un comunicado en el que señaló que al 31 de diciembre de 2025, el patrimonio del Central “ascendió a $ 15.374 millones (equivalentes a 2.393,4 millones Unidades Indexadas)”.

La Carta Orgánica del Banco Central estableció el patrimonio mínimo de la institución en 5.000 millones de Unidades Indexadas (UI, $ 32.117 millones al 31 de diciembre de 2025) “por lo que, al 31 de diciembre de 2025, el patrimonio neto del BCU se ubicaba 2.607 millones de UI ($ 16.746 millones) por debajo del mínimo legal”, indicó el MEF.

Estacionamiento de autos junto al edificio sede del Banco Central del Uruguay, BCU, en Diagonal Fabini 777, Ciudad Vieja, Montevideo, ND 20230927, foto Gianni Schiaffarino - Archivo El Pais Gianni Schiaffarino/Archivo El Pais

¿Por qué entonces el Central debe ser capitalizado? Porque la Carta Orgánica dice que “en caso que el patrimonio del BCU cayera por debajo del monto establecido precedentemente, el Poder Ejecutivo capitalizará al ente de acuerdo con un plan de capitalización que informará al Parlamento no más allá del ejercicio siguiente”.

El MEF no detalló cómo será ese plan: “el Poder Ejecutivo evaluará durante 2026 la necesidad de definir un plan de capitalización del BCU, en función de la evolución que tengan las variables que inciden en su posición patrimonial”.

Dólar en Argentina. Foto: La Nación / GDA.

Esto porque “dada la evolución registrada por el dólar en lo que va de 2026, buena parte de la brecha con el mínimo legal patrimonial se ha reducido de manera relevante”, indicó el ministerio.

Es que la descapitalización del Central “se explica esencialmente por la depreciación del dólar ocurrida en 2025 y se ha registrado en varias oportunidades en los últimos 15 años, la más reciente en 2022”, indicó el MEF.

“Al igual que ocurre en la mayoría de los bancos centrales del mundo, el BCU presenta un descalce de monedas significativo en su balance financiero. En efecto, la mayor parte de los activos del BCU se encuentran denominados en dólares (principalmente reservas internacionales), mientras que sus pasivos están mayoritariamente expresados en pesos uruguayos (Letras de Regulación Monetaria)”, explicó el MEF.

“Es importante subrayar que las fluctuaciones en la posición patrimonial del BCU no afectan ni comprometen la capacidad de la institución para cumplir con sus cometidos esenciales: velar por la estabilidad de precios y la estabilidad del sistema financiero uruguayo”, aclaró el MEF.

En anteriores oportunidades, el BCU fue capitalizado mediante la emisión de un bono a favor del Central. Como esos bonos le pagan un interés anual, le permiten financiar parte de sus costos operativos.

Esto no implica ningún aumento en la deuda del gobierno, ya que si bien se produce un pasivo por la emisión del bono, al mismo tiempo ingresa un activo (en el capital del BCU): el deudor y el acreedor son el sector público.