Confianza unánime pero, con autocrítica: lo que se dice en la interna de Peñarol sobre el momento de Aguirre

Pocas veces una derrota dolió tanto en Peñarol como la del jueves frente a Platense por Copa Libertadores y en el Estadio Campeón del Siglo. El plantel sintió el cimbronazo, los hinchas también y puertas para adentro, en el Consejo Directivo se ponen paños fríos porque hay confianza en la capacidad de Diego Aguirre a pesar del complicado presente.

Pero la realidad es que en apenas cuatro días el equipo comprometió sus chances en el Torneo Apertura y en la fase de grupos del certamen continental y, teniendo en cuenta el muy flojo funcionamiento colectivo de los últimos encuentros, el panorama no es nada alentador para el Mirasol.

A todo esto hay que sumarle la baja de Leonardo Fernández con todo lo que eso implica para el plantel desde lo deportivo.

Ahora, es tiempo en Peñarol de empezar a replantear algunas cosas y Diego Aguirre es el que tiene la llave porque en él está depositada la suerte del aurinegro en este semestre.

El entrenador Carbonero deberá asumir el desafío de encontrar un sustituto para el 10 y sobre todo, mejorar la pálida imagen futbolística que viene dejando el equipo en los últimos encuentros.

Y puertas para adentro, a nivel de Consejo Directivo, hay preocupación pero al mismo tiempo confianza en la capacidad de la Fiera.

El lamento de Matías Arezo en el partido entre Peñarol y Platense por Copa Libertadores. Foto: Estefanía Leal.

“En estos dos partidos, con, Liverpool y con con Platense, no salió absolutamente nada, pero confío en que en que Diego le va a buscar y le va a encontrar la vuelta para enderezar un poco el barco”, dijo a Ovación Gastón Barragán, consejero de Origen Peñarolense, agregando: “Duele perder el invicto en el Campeón del Siglo así después de tantos partidos, pero ahora hay que ir a ganar a Argentina, no queda otra. También intentar sumar un punto en Brasil y ganar los dos que quedan de local. La Copa se complicó un poco porque siempre tenés que ganar de local, pero es un grupo muy parejo en el que se puede sacar puntos de visitante y de hecho ya tanto Plantense como Santa Fe perdieron puntos como local al igual que nosotros”.

Nicolás Ghizzo, consejero de la oposición, coincidió con Barragán en el hecho de tener que salir a ganar en Vicente López el 7 de mayo: “Transformamos a un rival que en los papales no era directo, en directo y ahora le tenemos que ir a sacar los tres puntos que se llevaron ellos de acá”.

“Yo tenía muy claro que este partido con Platense era el más bravo porque contra los argentinos tenés que dar el máximo porque vienen a meter y responder. Ellos respondieron. Fijate que de tres chances que tuvieron, metieron dos que además, fueron por errores de Peñarol. Primero por no marcar bien otro centro al área y segundo por hacer un penal”, remarcó a Ovación.

Ghizzo también expuso una preocupación como la floja defensa de Peñarol en el juego por elevación: “Un alto porcentaje de partidos de fútbol se resuelven en las pelotas quietas. Nosotros no hemos hecho goles por esa vía y además, nos convirtieron por ahí. Es un tema que aún no se pudo resolver”.

El diálogo entre los jugadores de Peñarol tras el gol de Platense por Copa Libertadores. Foto: Estefanía Leal.

Y más allá de todo lo que viene sucediendo, el apoyo del Consejo Directivo a Diego Aguirre sigue siendo unánime y ahora la pelota está del lado de un técnico que deberá sacar a relucir su experiencia y capacidad para salir de un mal momento deportivo.

“Hay plantel y confiamos en que Diego va a encontrar le la vuelta cambiando el sistema de juego o poniendo otras piezas en el equipo. Confiamos en que de esta mala racha se va a salir adelante, como ha pasado en otros momentos”, sentenció Gastón Barragán.

Nicolás Ghizzo fue claro y cerró diciendo: “Estos golpes te revelan y ahora queda ver cómo responde el equipo en los próximos partidos porque necesitamos salir de esta mala racha de manera urgente. No hay margen”.