Liga Uruguaya de Básquetbol: Nacional fue sancionado con quita de puntos y podría empezar las finales sin gente

El Tribunal de Penas sacó el fallo por los incidentes en el clásico entre Nacional y Peñarol. Determinó una quita de tres puntos para el equipo tricolor, que tendrá además que disputar ocho partidos sin público.

Como había adelantado Ovación, el tricolor fue sancionado por el artículo 114 del Código Disciplinario Deportivo por los proyectiles lanzados hacia la delegación aurinegra, incluso uno impactó sobre un dirigente, Gustavo Pérez, causándole un corte en la ceja. Este determina una pena de dos a seis unidades, pero el Bolso recibió un agravante al ya tener un antecedente por dicho artículo, en las últimas finales frente a Aguada, por el cual comenzó esta edición de la Liga Uruguaya de Básquetbol sin su público.

Además, se determinó que el Bolso deberá disputar sus próximos ocho partidos como local sin gente, por lo cual no podrá jugar ni los cuartos, ni las semifinales con público. Nacional cumplirá su primer partido recibiendo a Defensor Sporting en la última fecha de la Liguilla y luego tres como máximo en los cuartos e ídem en las semis, por lo que incluso debería jugar mínimo el primer partido de las finales en el que oficie como local sin gente, en caso de que logre acceder a estas.

El fallo del clásico entre Nacional y Peñarol, en el Polideportivo del Gran Parque Central. Foto: Captura del fallo.

El Bolso además deberá abonar 26.000 unidades indexadas, 6.000 por la denuncia que recibió de los árbitros por insultos —por el artículo 113 del CDD— y 20.000 que también entran en la pena del artículo 114.

Al respecto de la provocación denunciada por parte de Nacional y el incumplimiento del protocolo de seguridad, al no retirarse la delegación de Peñarol instantáneamente como indicaba el protocolo, según los informes de seguridad, el Tribunal entendió que estos fueron contradictorios y por ende los desestimó. Además entendió que el equipo vencedor se retiró dentro de un tiempo prudente y que esto no puede ser encuadrado en el artículo 115, que juzga provocaciones.

Del fallo también se desprende que existió una denuncia por parte de Peñarol, alegando que el Polideportivo del Gran Parque Central no es un escenario idóneo para la disputa de este tipo de partidos. El Tribunal se declaró incompetente, manifestó que "no existen informes técnicos de seguridad e infraestructura para su fijación" y recomendó al club elevar su reclamo al organismo pertinente.

La quita de puntos deja a cuatro equipos igualados en la segunda posición: Nacional, Aguada, Malvín y Hebraica Macabi, pero el Bolso al tener ventaja ante los tres por los cruces directos, depende de sí mismo para terminar segundo. Para ello deberá ganarle a Defensor Sporting.