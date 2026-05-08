Dónde ver el clásico Barcelona vs. Real Madrid en vivo por LaLiga de España este domingo 10 de mayo

El FC Barcelona recibirá al Real Madrid este domingo 10 de mayo de 2026, en el estadio Camp Nou, para disputar una nueva edición del clásico español, esta vez por la fecha 35 de LaLiga de España, encuentro que se comenzará a jugar a partir de las 16:00 horas.

Será un clásico en el que el Barça podría conseguir el logro inédito de consagrarse campeón de LaLiga frente a su histórico rival. ¿Qué necesita el Barcelona para ser campeón frente al Real Madrid? Al equipo Culé tan solo le alcanza con empatar para asegurarse el bicampeonato en el fútbol español.

En cambio, el conjunto Merengue está obligado a ganar para prolongar su lucha por el título de liga. En este momento, los dirigidos por Hansi Flick están primeros con 11 puntos de ventaja sobre los de Álvaro Arbeloa, a falta de cuatro fechas para terminar el campeonato.

Dónde ver el clásico Barcelona vs. Real Madrid en vivo

Este clásico que podría significar el título para el Barcelona se podrá ver en vivo a través de estas señales:



Desde Uruguay, a través de DGO y DSports.

Para ver Barcelona vs. Real Madrid desde Estados Unidos , el partido estará disponible en ESPN, ESPN Deportes, ESPN App, ESPN Select y a través de fuboTV.

desde , el partido estará disponible en ESPN, ESPN Deportes, ESPN App, ESPN Select y a través de fuboTV. Para ver el clásico desde México el partido irá por Sky+ y Sky Sports Mexico.

desde el partido irá por Sky+ y Sky Sports Mexico. En España, el partido se transmite por Movistar+, LaLiga TV Bar HD, M+ LALIGA TV, M+ LALIGA TV 2, Movistar Plus+ y Vamos 2.

Tensión en Real Madrid antes del clásico: las situaciones de Federico Valverde y Kylian Mbappé

Kylian Mbappé completó la práctica del Real Madrid este viernes junto al resto de sus compañeros, confirmando la recuperación total de sus molestias musculares y su disponibilidad para el clásico contra el Barcelona del domingo.

Una sesión marcada por el clima de tensión que se vive en el Real Madrid, después de los dos incidentes en 24 horas entre el francés Aurélien Tchouaméni y Federico Valverde, quien acabó en el hospital tras sufrir un traumatismo craneoencefálico provocado durante un enfrentamiento entre ambos futbolistas.

Se confirmó la ausencia de Fede Valverde para el clásico juego de su enfrentamiento con Aurélien Tchouaméni. Foto: AFP

Este traumatismo le hará ser baja entre 10 y 14 días, por lo que se une a una lista de ausencias en Real Madrid que ya tenía varios nombres:



Rodrygo Goes: lesión grave de rodilla

Éder Militao: rotura del tendón proximal del bíceps femoral de la pierna izquierda

Ferland Mendy: lesión en el tendón del recto femoral de la pierna derecha

Arda Güler: lesión en el bíceps femoral de la pierna derecha

Dani Carvajal: fisura de la falange distal del quinto dedo de su pie derecho

Dani Ceballos: apartado por Arbeloa

El que sí estará disponible para Arbeloa de cara al domingo es Tchouaméni. El mediocampista, a pesar de su expediente disciplinario, acudió a la Ciudad Deportiva de Valdebebas y se entrenó con normalidad junto al resto del grupo. Su presencia en el clásico dependerá de su técnico y de la resolución del expediente por parte del club.

Por otro lado, el Madrid contará con el regreso de Thibaut Courtois. El guardameta volverá después de estar de baja un mes tras sufrir una lesión muscular en el recto anterior del cuádriceps derecho.

Barcelona llega al clásico sin Lamine Yamal

Por otra parte, el Barça cuenta con su plantilla completa, salvo Lamine Yamal, cuya baja está confirmada por lesión. En el último entrenamiento participaron todos los jugadores disponibles del primer equipo.

Lamine Yamal es el gran ausente del FC Barcelona para el clásico con el Real Madrid. Foto: AFP.

El cuadro catalán además continúa pendiente a la posible alta del defensa Andreas Christensen.

Con información de EFE