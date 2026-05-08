¿Cuándo es la final de la Champions League? Fecha y hora de la definición entre PSG y Arsenal

La final de la Champions League ya tiene a sus dos finalistas: Paris Saint-Germain y Arsenal se medirán en el estadio Puskás Aréna de Budapest, Hungría, en un duelo por el trofeo de clubes más prestigioso del fútbol europeo.

Será una definición entre dos clubes con poca experiencia en esta instancia de la Champions: el PSG ganó el torneo por primera vez el año pasado y solamente tiene dos finales disputadas. Por su parte, los Gunners tan solo disputaron una final, en 2006, y cayeron con el FC Barcelona.

¿Cuándo es la final de la Champions?

La fecha de la final de la Champions League es el sábado 30 de mayo de 2026. El partido comenzará a las 13:00 horas de Uruguay.

PSG vs. Arsenal: una final inédita

Nunca ha habido una final de Champions League entre estos dos clubes. Esta vez, la definición en Budapest enfrentará al invencible Arsenal de Mikel Arteta, el único equipo que no ha perdido en esta edición, contra el vigente campeón, el favorito y el bloque con un aspecto más incontestable, el Paris Saint-Germain; dos estilos diversos por el dominio de Europa.

Mikel Arteta, director técnico del Arsenal finalista de la Champions League. JOHN SIBLEY

El equipo dirigido por Luis Enrique pinta como principal candidato. Su momento, la forma con la que eliminó al Bayern Múnich, con un festival de goles y pegada en la ida en el Parque de los Príncipes (5-4), admirado para siempre a nivel mundial, y con un ejercicio de impacto y éxito defensivo en la vuelta en el Allianz Arena, lo otorgan un papel principal en los pronósticos.

También porque es el vigente campeón de la competición, ganador de la pasada edición con una victoria por 5-0 en la final contra el Inter de Milán, dentro de un recorrido parecido a la anterior temporada, algo irregular en la fase de grupos, fuera incluso del top ocho, pero en pleno auge después, hasta desembocar en la final tras eliminar a un rival más que poderoso.

La tercera final de Champions para el PSG, la segunda consecutiva, y la posibilidad de su segundo título de una competición esquiva hasta la llegada de Luis Enrique y hasta hace un año. Su otra final fue en 2019-20, y terminó con derrota por 1-0 contra el Bayern Múnich. Este miércoles fue su revancha. Ahora tiene otra final.

Khvicha Kvaratskhelia, celebrando un gol del PSG. Foto: AFP.

El PSG es el conjunto más goleador de esta edición del máximo torneo europeo con 44 goles a favor, una media de 2,75 por encuentro, pero también con 22 tantos en contra.

Por su parte, el conjunto de Mikel Arteta es el único equipo de los 36 que empezaron el torneo que no ha caído en ningún duelo en esta edición del torneo, con once victorias y tres empates, no solo para liderar la fase liga, con un pleno de ocho triunfos y 24 puntos, diez más que el PSG, sino para ir más allá, hasta el encuentro decisivo.

Con información de EFE