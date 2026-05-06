Bayern Múnich 0-1 PSG en vivo: gol de Dembélé a los 2' de juego y los parisinos sueñan con otra final de UCL

Bayern Múnich y Paris Saint-Germain definen el último cupo para la final de la UEFA Champions League de Budapest 2026 en el Puskás Arena, donde espera el Arsenal inglés. La semifinal de ida entre franceses y alemanes fue un festival de goles en el Parque de los Príncipes de París, donde los locales se impusieron por 5-4.

La vuelta se juega este miércoles en Allianz Arena de Alemania, desde las 16:00 horas de Uruguay y se puede ver en vivo por ESPN o vía streaming por Disney+.

Primer tiempo

El vigente campeón de la Champions salió dispuesto a asegurar su lugar en la final y revalidar el título, y cuando iban apenas 2' de juego se pusieron en ventaja por medio del Balón de Oro: Ousmane Dembélé. El atacante francés fusiló a Manuel Neuer con un remate fuerte de primera y de pierna zurda, tras un desborde por izquierda del georgiano Kvicha Kvaratskhelia.

¡¡ARRANCÓ EL SHOW!! Centro atrás de Kvaratskhelia Y gran definición de Dembélé para el 1-0 (6-4 global) de PSG vs. Bayern Munich. ¡DOS MINUTOS DE JUEGO!



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Bayern Múnich - PSG

Bayern Múnich: Manuel Neuer; Josip Stanisic, Dayot Upamecano, Jonathan Tah, Konrad Laimer; Josuha Kimmich, Aleksandar Pavlovic; Michael Olise, Jamal Musiala, Luis Díaz; Harry Kane.

DT: Vincent Kompnay.

PSG: Matvey Safonov; Zaire Emery, Marquinhos, William Pacho, Nuno Mendes; Fabián Ruiz, Vitinha, Joao Neves; Desiré Doué, Ousmane Dembele, Kvicha Kvaratskhelia

DT: Luis Enrique.

Previa

El centrocampista Fabián Ruiz, en el París Saint-Germain, y el lateral Konrad Laimer, en el Bayern Múnich, son las dos únicas novedades de las alineaciones de ambos equipos para el partido de vuelta de las semifinales de la UEFA Champions League el Allianz Arena respecto al 5-4 de la ida en el Parque de los Príncipes.

En el Bayern, Vincent Kompnay alinea un once compuesto por Manuel Neuer, en la portería; Josip Stanisic, Dayot Upamecano, Jonathan Tah y Konrad Laimer, en la defensa; Josuha Kimmich y Aleksandar Pavlovic, en el medio centro; Michael Olise, Jamal Musiala y Luis Díaz, por delante; y Harry Kane, como referencia arriba en la delantera.

En el PSG, Luis Enrique Martínez suple la baja de Achraf Hakimi con la reubicación como lateral derecho de Warren Zaire Emery y la entrada en el medio campo de Fabián Ruiz.

El conjunto parisino sale con Matvey Safonov; Zaire Emery, Marquinhos, William Pacho, Nuno Mendes; Fabián Ruiz, Vitinha, Joao Neves; Desiré Doué, Ousmane Dembélé y Kvicha Kvaratskhelia.