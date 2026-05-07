Toluca clasificó a la final de Concachampions tras golear a Los Ángeles FC y habrá cruce de uruguayos ante Tigres

Con Bruno Méndez como titular y Federico Pereira y Franco Rossi en el banco, Toluca, actual monarca del fútbol mexicano, goleó este miércoles por 4-0 a Los Angeles FC de la MLS y se clasificó a la final de la Copa de Campeones de la Concacaf, en la que disputará el título con el también mexicano Tigres UANL.

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El portugués Paulinho, dos veces; el brasileño Helinho y el mexicano Everardo López anotaron por los Diablos Rojos, que pasaron por encima del rival en la segunda mitad del partido.

La final, el 30 de mayo, promete un cruce interesante entre uruguayos, ya que el Toluca recibirá a los Tigres UANL de César Araújo, Rodrigo Aguirre y Fernando Gorriarán.

Este último, capitán del equipo, sufrió una molestia muscular el pasado 5 de mayo de 2026 durante la semifinal, pero por sus declaraciones post partido habría sido una molestia momentánea.

El partido

La primera mitad transcurrió con el Toluca en busca del gol que necesitaba para empatar la serie, luego de perder por 2-1 el partido de ida, pero careció de contundencia.

En el minuto 8, en un contragolpe, el coreano Son Heung-Min le puso un balón al gabonés Denis Bouanga, quien remató a puerta; el guardameta Luis García despejó el balón, recuperado por Timothy Millman; errático al fallar con la meta vacía.

La última media hora fue de dominio del Toluca que estuvo cerca de vencer al portero francés Hugo Lloris. Marcel Ruiz y Nicolás Castro estrellaron par de balones en el palo, Nico Castro fue detenido por una buena intervención de Lloris y Paulino remató por fuera con un golpe de zurda.

La segunda mitad comenzó de manera ideal para los mexicanos; en el segundo minuto en la cancha, Ryan Hollingshead derribó en el área a Helinho, quien cobró el penal de manera perfecta en el minuto 49, el 1-0 que empató 2-2 la serie.

Por haber anotado como visitante, en ese momento Toluca tenía en la bolsa el pase a la final; esperó al rival para contragolpear y en el minuto 58 amplió la ventaja con un gol de López, de zurda desde fuera del área.

En el 86, Ryan Porteaus fue expulsado por frustrar una oportunidad manifiesta de gol del Toluca y dejó a los visitantes con un hombre menos en la cancha.

Los Diablos completaron la goleada con dos tantos seguidos de Paulinho; en el 90+2, al llegar al área y tocar a puerta y dos minutos más tarde, de zurda al ángulo.

Ficha técnica del partido

4. Toluca: Luis García; Everardo López, Bruno Méndez, Mauricio Isaís (Diego Barbosa 74'), Santiago Simón, Jesús Angulo (Pavel Pérez 82'); Franco Romero, Marcel Ruiz, Nicolás Castro (Antonio Briseño 90+2'); Paulinho, Helinho (Fernando Arce 82').

DT: Antonio Mohamed.

0. Los Angeles FC: Hugo Lloris; Nkosi Tafari, Aaron Long (Jeremy Ebobisse 78'), Ryan Porteaous; Mark Delgado, Mathieu Choiniere (Stephen Eustáquio 59'), Jacob Shaffelburg (Ryan Hollinshead 46'), Sergi Palencia (Artem Smoliakov 76'), Denis Bouanga; Seon Heung Min, Timothy Tillman (David Martínez 59').

DT: Marc Dos Santos.

Goles: 1-0, m.49: Helinho; 2-0, m.58: Everardo López; 3-0, m.90+2: Paulinho; 4-0, m.90+4: Paulinho.

Árbitro: Juan Gabriel Calderón, de Costa Rica. Expulsó a Porteaous y amonestó a Nicolás Castro.

Incidencias: partido de vuelta de las semifinales de la Copa de Campeones de la Concacaf jugado en el estadio Nemesio Diez, de Toluca, centro de México, a 2.600 metros sobre el nivel del mar.

Con la información de EFE.