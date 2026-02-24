El Mota Gargano debutó en la Liga PRO y contó cómo le fue: "Las rodillas no me funcionan, pero ahí vamos"

Walter Gargano debutó en la Liga PRO en el inicio de la temporada 2026 del torneo. El exfutbolista de Peñarol, Napoli y la selección uruguaya sorprendió al aparecer como jugador de la categoría +30 de Vienesuela FC para la Copa de Verano 2026.

El torneo comenzó en el Polideportivo Carrasco con la disputa parcial de la fecha, entre los que se dio el estreno del mediocampista y exentrenador de la Sub 14 en las formativas de Montevideo City Torque ante el equipo Trinidad y estos vagos.

"Tuvimos un par de amistosos con el hombre, lo vi bien de defensa y cuando vine acá vi que era el 10, capitán, tira penales, todo", explicó el Mota al ser consultado por cómo llegó a la liga a sus 41 años.

Y añadió: "Vengo a pasar un lindo rato, disfrutar, gracias a la gente también, recién jugamos la primera fecha, el mayor de los respetos, vengo a divertirme".

En relación a su estado físico y tras su ingreso en el juego bajo la lluvia de verano, expresó: "Lo vi muy bien el nivel. Las rodillas no me funcionan, pero ahí vamos".

"Está chiveando", aportó uno de uno de los seis jugadores de Vienesuela, apodado el Chiquito.

Además de Gargano, el plantel lo conforman el arquero Emanuel Chagas, el defensa Bruno Taborda, Cristian Gómez y los mediocampistas Federico Rivero y Marcelo Núñez.