Ministerio del Interior y organismo internacional suizo firman acuerdo contra el crimen organizado: los detalles

El Ministerio del Interior firmó un Memorando de Entendimiento con la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional (GI-TOC por sus siglas en inglés), en el que se establece un marco de cooperación "en el entendimiento compartido de que el crimen organizado representa una de las amenazas más acuciantes para la gobernanza democrática".

Según un artículo publicado en la página web del organismo internacional, el acuerdo supone "un paso importante para fortalecer la seguridad democrática, la formulación de políticas basadas en evidencia y la cooperación regional en América Latina".

Explican que la iniciativa "se alinea" con el "creciente impulso regional para abordar el crimen organizado mediante enfoques holísticos y basados en evidencia".

El ministro del Interior, Carlos Negro, en el Parlamento. Foto: Leonardo Mainé

El Memorando de Entendimiento entre Ministerio del Interior y la GI-TOC incluye varios puntos, como el apoyo a la participación de Uruguay en foros regionales "como un posible punto de referencia para enfoques de seguridad democrática".

Sostienen que se facilitará el diálogo para "identificar áreas de trabajo conjunto en consonancia" con el Plan Nacional de Seguridad Pública, presentado por el Ministerio del Interior la semana pasada, y la agenda del GI-TOC.

Otra parte del acuerdo es la coorganización de eventos, intercambios y mesas redondas en el país "para fortalecer el apoyo técnico y político a la estrategia de seguridad de Uruguay".

Además, el GI-TOC integrará al Ministerio del Interior un investigador especializado "para apoyar la recopilación de datos, los procesos analíticos y el desarrollo de herramientas para la toma de decisiones basadas en evidencia".

“Lo que estamos construyendo es una plataforma basada en el consenso político, el conocimiento especializado y la participación práctica sobre el terreno. Nunca ha sido tan urgente responder al crimen organizado con soluciones concretas y legales. Los temores de la ciudadanía son reales, y nuestra responsabilidad es abordarlos con firmeza, pero siempre dentro del marco del estado de derecho”, dijo Mark Shaw, director ejecutivo de GI-TOC.

Por su parte el ministro del Interior, Carlos Negro, señaló que dicha colaboración contribuirá a fortalecer los lazos regionales.

“Abordar la complejidad de la seguridad pública requiere un análisis riguroso, un debate informado y una toma de decisiones responsable. En este contexto, la producción y el uso sistemáticos del conocimiento científico no solo complementan la política de seguridad, sino que son esenciales para su eficacia, legitimidad y sostenibilidad a largo plazo”, manifestó el jerarca.

El ministro del Interior, Carlos Negro, en la presentación del Plan Nacional de Seguridad. Foto: Leonardo Mainé

Qué es la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional

De acuerdo a lo que figura en la página web, la GI-TOC es una organización civil con sede en Ginebra, Suiza. Entre los miembros de su red se encuentran "destacados profesionales de las fuerzas del orden, la gobernanza y el desarrollo, dedicados a buscar estrategias y respuestas nuevas e innovadoras para combatir el crimen organizado".

Además la GI-TOC "proporciona una plataforma para promover un mayor debate y enfoques innovadores, que sirven como pilares fundamentales para una estrategia global inclusiva contra el crimen organizado".