Alejandro Balbi: "La mesa chica siempre existió; cuando las cosas andan mal más hay que respaldar a Vairo"

En la previa del partido de Nacional ante Universitario por la Copa Conmebol Libertadores, el dirigente tricolor Alejandro Balbi habló desde Lima y dejó definiciones fuertes sobre la interna del club, el momento deportivo y las críticas externas.

“Las viejas oposiciones en Nacional hicieron mucho daño”, lanzó, al tiempo que marcó respaldo a la conducción: “Cuando las cosas no andan bien es cuando hay que estar más cerca de Ricardo (Vairo) y de los que toman decisiones”.

Balbi también reivindicó el modelo de toma de decisiones en la dirigencia. “La mesa chica existió, existe y existirá. Es imposible tomar decisiones con 11 personas”, afirmó. En esa línea, respaldó al actual entrenador: “Estoy muy contento de que Jorge Bava sea el técnico. Lo conozco hace años, fue multicampeón y capitán. Tiene espalda y la gente lo quiere”.

Sobre el rendimiento del equipo, el dirigente reconoció la irregularidad: “La cancha manda, no estamos bien. Tenemos dos caras: en la Libertadores estamos bastante bien y en el Apertura muy mal”. Sin entrar en aspectos tácticos, sí marcó un punto estructural: “La columna vertebral del campeonato uruguayo no la tenemos”. Y profundizó: “Los tres mejores del año pasado fueron Julián Millán, Christian Oliva y el Diente (Nicolás López). Hay dos que ya no están y otro no ha tenido continuidad”.

Ricardo Vairo, actual presidente de Nacional, en diálogo con el expresidente Alejandro Balbi. Foto: Estefanía Leal.

En el plano institucional y económico, Balbi fue claro sobre la importancia del resultado en Perú: “Quiero ganar por el bien de Nacional, por la gloria deportiva y por el incentivo económico. Hoy el club está complicado en ese sentido”.

Además, cuestionó el clima de críticas en la tribuna y en las redes sociales: “Hoy no termina un partido y ya están los guapos del teclado. Se potencian con las audiciones partidarias y programas deportivos”. Y defendió a un juvenil del club: “No puede ser que a Pavel Núñez, con tres partidos en Primera, por errar un mano a mano lo estemos degollando”.

Sobre su encuentro y foto casual con Marcelo De León (director de Arbitraje de AUF), bajó el tono de la polémica: “Es un dirigente activo del fútbol uruguayo. Nos cruzamos, nos saludamos y nos quedamos hablando. No hay nada malo”. Y cerró entre risas: "Si quiero hacer algo malo hablo en la rambla de Punta del Este con las luces apagadas".