Alejandro Balbi: "La mesa chica siempre existió; cuando las cosas andan mal más hay que respaldar a Vairo"
"Quiero ganar por la gloria deportiva y por el incentivo económico, que hoy el club está complicado en ese sentido", también declaró el expresidente tricolor en la previa del duelo ante Universitario por Libertadores.
En la previa del partido de Nacional ante Universitario por la Copa Conmebol Libertadores, el dirigente tricolor Alejandro Balbi habló desde Lima y dejó definiciones fuertes sobre la interna del club, el momento deportivo y las críticas externas.
“Las viejas oposiciones en Nacional hicieron mucho daño”, lanzó, al tiempo que marcó respaldo a la conducción: “Cuando las cosas no andan bien es cuando hay que estar más cerca de Ricardo (Vairo) y de los que toman decisiones”.
Balbi también reivindicó el modelo de toma de decisiones en la dirigencia. “La mesa chica existió, existe y existirá. Es imposible tomar decisiones con 11 personas”, afirmó. En esa línea, respaldó al actual entrenador: “Estoy muy contento de que Jorge Bava sea el técnico. Lo conozco hace años, fue multicampeón y capitán. Tiene espalda y la gente lo quiere”.
Sobre el rendimiento del equipo, el dirigente reconoció la irregularidad: “La cancha manda, no estamos bien. Tenemos dos caras: en la Libertadores estamos bastante bien y en el Apertura muy mal”. Sin entrar en aspectos tácticos, sí marcó un punto estructural: “La columna vertebral del campeonato uruguayo no la tenemos”. Y profundizó: “Los tres mejores del año pasado fueron Julián Millán, Christian Oliva y el Diente (Nicolás López). Hay dos que ya no están y otro no ha tenido continuidad”.
En el plano institucional y económico, Balbi fue claro sobre la importancia del resultado en Perú: “Quiero ganar por el bien de Nacional, por la gloria deportiva y por el incentivo económico. Hoy el club está complicado en ese sentido”.
Además, cuestionó el clima de críticas en la tribuna y en las redes sociales: “Hoy no termina un partido y ya están los guapos del teclado. Se potencian con las audiciones partidarias y programas deportivos”. Y defendió a un juvenil del club: “No puede ser que a Pavel Núñez, con tres partidos en Primera, por errar un mano a mano lo estemos degollando”.
Sobre su encuentro y foto casual con Marcelo De León (director de Arbitraje de AUF), bajó el tono de la polémica: “Es un dirigente activo del fútbol uruguayo. Nos cruzamos, nos saludamos y nos quedamos hablando. No hay nada malo”. Y cerró entre risas: "Si quiero hacer algo malo hablo en la rambla de Punta del Este con las luces apagadas".
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