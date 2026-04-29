Libertadores: Tolima le ganó a Coquimbo y Nacional tendrá la chance de traerse de Lima el liderazgo de su grupo

Deportes Tolima se enganchó en la pelea por clasificar a octavos de final, en el grupo B de la Copa Libertadores. El equipo colombiano goleó 3-0 a Coquimbo Unido, rompiendo la paridad en el segundo tiempo, donde marcó los tres tantos para sumar su primer triunfo en esta fase del certamen.

Si bien el local fue quien generó mayor peligro en el primer tiempo, estuvo lejos de tener un dominio avasallante. Pero encontró en los pies de Kelvin Flores como abrir el partido. El volante robó una pelota alta, aprovechó un gran pase filtrado de Juan Torres y puso bien el cuerpo para ser barrido por Anderson Angulo dentro del área. A los 59' Sebastián González tomó el penal y remató al palo derecho. Si bien no fue tan esquinado, Diego Sánchez fue hacia el otro lado, por lo que el "32" pudo festejar el primero.

El segundo también nació de un pase genial de Torres, pero sumado a un gran ataque de Luis Sandoval al vacío. El Chino la pinchó notable ante la salida de Sánchez, para que en siete minutos Tolima consiguiera dos goles de ventaja.

Lucas Pratto tuvo una chance muy clara, pero su cabezazo se perdió por arriba del travesaño. Del otro lado, el equipo colombiano no perdonó. Otra vez sacó provecho de la presión, Guzmán recuperó, puso una pelota filtrada notable que desvió con el taco Sandoval, y Jersson González terminó rescatando una pelota que parecía ensuciarse, sin embargo resolvió notable, dejando a Sánchez por el camino con una muy buena finta.

De esta manera, tras empatar en casa ante Universitario y perder en el Gran Parque Central ante Nacional, Tolima sumó por primera vez de a tres y generó un triple empate en la punta del grupo B. Por su parte, Coquimbo Unido recibió un duro revés, luego de rescatar un triunfo de Lima, para compensar los dos puntos que dejó en su casa frente al equipo uruguayo.

Así está la tabla del grupo B

Ahora el tricolor tendrá la chance de volver de Lima como el único puntero. Si el equipo de Jorge Bava saca un empate del Estadio Monumental de la "U" entrará a la segunda rueda líder, pero si cae quedará todo el grupo entreverado, con cuatro líderes, todos con cuatro unidades.

Además, Nacional tiene la ventaja que cerrará el grupo con dos encuentros de local, por lo que si consigue los tres puntos ante Universitario, llegará a las últimas dos fechas a jugarse en el Gran Parque Central, con el liderazgo.