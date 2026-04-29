Nacional ya está en Lima: del atraso por el tráfico a la particularidad con los dirigentes tricolores

Enviado a Lima / Perú

La delegación de Nacional llegó sobre la hora 21:30 de Uruguay (dos horas menos en Perú) al Hotel Hilton Garden Inn Surco después de un viaje en vuelo chárter dentro del horario estipulado y de una demora de una hora y media en el trayecto entre el aeropuerto y el hospedaje.

Así los jugadores fueron recibidos por algo habitual en Perú: el intenso tráfico reinante por las calles. Por esa misma razón, es que está planificado este miércoles salir antes de lo habitual para llegar en la hora exigida por Conmebol al Estadio Monumental de Lima, que queda a pocos kilómetros, pero a mucho tiempo a una hora pico, de cara al partido ante Universitario por Copa Libertadores.

En este viaje se dio algo particular y es que viajaron 10 de los 11 dirigentes tricolores con Ricardo Vairo, Alejandro Balbi y Raúl “Nono” Giuria como los miembros oficiales de la delegación del Bolso. Flavio Perchman, Federico Britos, Javier Gomensoro y la adscripta a la presidencia Maggie Giuria fueron otros de los tricolores a los que se pudo ver en la llegada del plantel a Lima. Con caras cansadas inmediatamente subieron a cenar y descansar.

Lo mismo ocurrió con el plantel que dirige técnicamente Jorge Bava teniendo en cuenta que más allá de que el arribo fue en las primeras horas de la noche, los jugadores arribaron directamente para cenar y luego descansar pensando en el partido de este miércoles en el Monumental de la capital incaica.

👉 Llegó el plantel de Tricolor al hotel de Lima y así lo recibieron sus hinchas.



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La planificación del Bolso tiene una activación por la mañana para los futbolistas y sobre el mediodía una charla de Jorge Bava en la que quedaría definido el once inicial a utilizar por la noche en el marco de la tercera fecha del Grupo B de la Copa Libertadores.

A esta hora hay varias dudas de nombre, pero además una incógnita importante ya que no hay certezas del sistema táctico que utilizará el entrenador para afrontar un nuevo partido del certamen internacional. Las opciones son: volver a utilizar una línea de cinco en el fondo —como lo hizo ante Deportes Tolima en Montevideo— o en su defecto utilizar cuatro defensas y el esquema "del arbolito", como lo define Bava del 4-3-2-1.

Es probable que si Nacional juega con cuatro en el fondo —que implicaría formar con dos laterales y dos zaguero— los futbolistas por banda sean Emiliano Ancheta y Camilo Cándido, aunque si se para con línea de cinco, uno de los dos podría quedar al margen teniendo en cuenta que Baltasar Barcia —que iría una vez más como titular— en ese caso estaría como carrilero y no como extremo.

En relación al ataque, todo indica que habrá buenas noticias para Bava porque Maximiliano Gómez podría retornar al equipo inicial luego de no formar parte de la oncena tricolor que cayó ante Danubio por la Liga AUF Uruguaya. Cabe recordar que para ese partido no fue tenido en cuenta buscando priorizar la competencia internacional.