Universitario en crisis: echó a su director deportivo, con DT interino y los hinchas molestos con los referentes

Enviado a Lima - Perú

Es cierto que Nacional no atraviesa un buen momento tras perder con Danubio y quedar octavo en el Torneo Apertura, pero su rival de turno en la Copa Libertadores no está mejor ni mucho menos. Es que Universitario perdió por la liga peruana, quedó cuarto y lejos del líder, tiene entrenador interino y este mismo martes echó a su director deportivo, Alvaro Barco. Como si fuera poco, hay fuertes críticas a los referentes del club como Edison Flores y Andy Polo.

Todo comenzó cuando la actual administración no le renovó el contrato a Jorge Fossati, por causas que todavía no terminan de quedar claras. Con el DT uruguayo, el equipo crema fue tricampeón de Perú (aunque no siempre con él al mando ya que tuvo un pasaje por Perú), ganó un título en 2023 después de 10 años y logró avanzar a los octavos de final de la Copa Libertadores. Cambió la administración, llegó el español Javier Rabanal y tiempo después fue cesado a pesar de haber ganado el clásico contra Alianza Lima 1-0 a inicios de abril.

Por lo malos resultados y las fuertes críticas, la administración cesó también este martes al director deportivo Alvaro Barco, acusado, en parte, de la no renovación de Fossati y de no poder retener a Rodrigo Ureña (Millonarios), una de las figuras de la pasada temporada. Ahora está como DT interino Jorge Araújo y se estima que posterior al partido con Nacional de este miércoles (hora 23:00 de Uruguay) se termine de confirmar al nuevo técnico, donde Pablo Peirano, Fabián Bustos y Ricardo Gareca son opciones.

📃 Comunicado a la opinión pública: pic.twitter.com/HyWuShaesN — Universitario (@Universitario) April 28, 2026

Universitario solo ganó uno de los últimos cinco partidos (contra Garcilaso) y perdió tres, incluyendo el último contra el modesto Alianza Atlético. De hecho, también perdió el último por Libertadores que jugó contra Coquimbo Unido 2-0, resultado que lo dejó último del Grupo B con un punto, fruto de la igualdad contra Tolima en Colombia. Es un equipo que se hace muy fuerte de local en la liga local (ganó 50 de los últimos 57 partido que jugó en su casa), pero en la Libertadores es otra la historia, ya que apenas salió victorioso en dos de los últimos ocho duelos: contra Barcelona de Guayaquil en 2025, y frente a Liga de Quito en 2024. Después empató dos y perdió cuatro: Coquimbo, Palmeiras, Botafogo y River Plate.

Todo hace indicar que el equipo sería con Romero; Fara, Riveros, Santamaría; Polo, Castillo, Guedes, Concha, Carabalí; Flores y Valera. Precisamente, Alex Valera —el 9 de la selección peruana—, que lleva siete goles en 12 partidos en la liga doméstica, así como el carrilero zurdo José Carabalí, vienen siendo de los jugadores más destacados. Tanto con Carabalí como con Andy Polo por derecha, es un equipo que busca darle amplitud a su juego y mucha velocidad, aunque en varias ocasiones la U no culmina bien las jugadas. Horacio Calcaterra y Matías Di Benedetto están lesionados y recuperándose de desgarros.

𝗣𝗿𝗲𝗽𝗮𝗿𝗮𝗱𝗼𝘀 𝗽𝗮𝗿𝗮 𝗹𝗼 𝗾𝘂𝗲 𝘃𝗲𝗻𝗴𝗮 💪🔥



Nuestro primer equipo entrenó hoy en el @Monumental_U_ y quedó listo para su partido ante Nacional por @Libertadores.



🎟️ ¡Que mañana retumbe nuestro aliento! ▶️ https://t.co/iYE76dSL3j#UnaGarraCopera… pic.twitter.com/isn42CYJl0 — Universitario (@Universitario) April 28, 2026

El Monumental de Lima, que fue inaugurado en el 2000, tiene capacidad para 80.000 personas, aunque se estima que este miércoles no se superarán las 40.000. El club crema supo ser finalista de América en 1972 cuando perdió en la definición contra Independiente de Avellaneda; también es el equipo más ganador de Perú, con 29 títulos locales, y el que más veces supo sortear la fase de grupos de la Libertadores.