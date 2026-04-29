El MEF recibió más de 50 propuestas para el proyecto de ley de "desempapelamiento", competitividad e innovación

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) comunicó que recibió “más de 50 propuestas para el proyecto de ley de Competitividad e Innovación” que espera tener listo para fines de mayo.

La consulta pública, que se abrió en marzo y culminó el pasado viernes 24 de abril, “recibió una diversidad de propuestas provenientes de cámaras empresariales, sectores académicos y ciudadanos particulares”, dijo el MEF sin dar detalles sobre qué cámaras y sectores académicos.

Según el MEF, “los temas que despertaron mayor interés incluyen la digitalización integral de trámites ante organismos como la DGI (Dirección General Impositiva), el BPS (Banco de Previsión Social) y la Aduana, así como el fortalecimiento de la autoridad de competencia (Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia)”.

Fachada del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) Foto: Ministerio de Economía y Finanzas

También “el reconocimiento de certificaciones internacionales para bajar el costo de importación de productos y la introducción de incentivos para la digitalización, la innovación y la capacitación del capital humano”, agregó.

“Estos comentarios se sumarán a los realizados en marzo por las principales cámaras empresariales, consultoras, universidades y sindicatos durante la presentación de los lineamientos del proyecto de ley”, indicó el MEF.

El presidente Yamandú Orsi y el ministro Gabriel Oddone en Torre Ejecutiva. Estefanía Leal. El País

El comunicado recordó que “uno de los pilares de la normativa es la agilización de procedimientos de evaluación, por ejemplo, mediante la reglamentación de las declaraciones juradas, el uso del silencio administrativo y el fortalecimiento del reconocimiento de certificaciones de otros países, con el objetivo de evitar dobles controles”.

“Asimismo, se reformará el Código Aduanero y se actualizarán las normativas asociadas al comercio exterior con el fin de dar mayor responsabilidad a las empresas y hacer más eficientes los mecanismos de control”, añadió.

“También se fortalecerá el marco normativo de la ley de (Promoción y) Defensa de la Competencia, para clarificar su accionar y orientar de manera más eficiente los recursos de la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia. Además, se incorporarán regulaciones procompetitivas en mercados regulados”, remarcó.

A su vez, “se ajustará el marco normativo de las instituciones asociadas a la innovación”, concluyó el MEF.