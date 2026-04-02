Las exportaciones de bienes de Uruguay aumentan 9% en el primer trimestre, con la carne como abanderada

Las exportaciones de bienes aumentaron 7% en marzo frente a igual mes de 2025 —incluidas las zonas francas— y totalizaron US$ 1.127 millones. “De esta manera, la tendencia al alza registrada en enero y febrero continúa y logra un balance positivo en el primer trimestre del año”, destacó el informe de Uruguay XXI.

En el acumulado de enero-marzo, las solicitudes de exportación aumentaron 9% en comparación con el año anterior y totalizaron US$ 3.158 millones.

La carne bovina, que alcanzó los US$ 682 millones en el trimestre y tuvo un crecimiento interanual de 22%, se consolidó como el producto más exportado. La celulosa, cuyas ventas al exterior cayeron 5%, se mantuvo en segundo lugar con US$ 524 millones.

El top cinco los complementaron los concentrados de bebidas (con una suba de 10% y un total de US$ 207 millones), productos lácteos (con una caída de 7% y un total exportado de US$ 197 millones) y trigo (con un aumento de 9% y un total exportado de US$ 155 millones).

En el mes de marzo

La carne bovina fue el principal producto de exportación en marzo, con una participación de 21% en el total y un monto de US$ 232 millones. Eso implicó un aumento del 16% con respecto al mismo mes del año pasado. En términos de volumen, se colocaron 29.000 toneladas en el exterior, lo cual implicó una disminución de 4% respecto al año anterior que fue compensada por un aumento en los precios de 21% respecto a marzo 2025. Estados Unidos se mantuvo como el principal destino de la carne bovina, con una participación de 36%, seguido de China con el 31%.

Mercados ARCHIVO EL PAIS

La celulosa fue el segundo producto de mayor valor exportado en marzo, con ventas que alcanzaron los US$ 203 millones (18% del total), registrando una caída interanual del 29%. La Unión Europea (UE) se estableció como el principal destino de exportación de la celulosa representando 38% del total, seguido de China con el 21%.

Las ventas al exterior de productos lácteos totalizaron US$ 76 millones en marzo, ubicándose como el tercer producto más exportado del mes, con una participación de 7% sobre el total. El 64% de las colocaciones se concentraron en dos destinos: Argelia y Brasil.

Barco portacontenedores en el puerto de Montevideo. Foto: Estefania Leal

En cuanto a destinos, la UE fue el principal para las exportaciones uruguayas de bienes en marzo con un total de US$ 193 millones (17% del total) y un aumento de 28% frente a igual mes de 2025. Brasil fue el segundo a donde se vendieron US$ 179 millones (16% del total) con un incremento de 2% frente a marzo de 2025 y China fue tercero con colocaciones por US$ 166 millones (15% del total) y una caída de 29% respecto a marzo de 2025.