Jorge Bava tras la dura derrota de Nacional en Maldonado: "No hay excusas, tuvimos 10 minutos fatales"

Nacional sufrió una dura derrota este domingo al caer 3-0 frente a Deportivo Maldonado en el Campus por la tercera fecha del Torneo Intermedio, un resultado que complica su posición en la tabla y lo obliga a mirar de reojo a sus rivales directos.

Con la caída, el equipo de Jorge Bava quedó a cinco puntos de Peñarol, que además tiene un partido menos, y a ocho unidades de los líderes Racing y el propio Deportivo Maldonado cuando resta una sola fecha para el cierre del semestre.

Tras el encuentro, el entrenador tricolor evitó las excusas y reconoció la superioridad del rival en los momentos decisivos.

"No aprovechamos nuestros momentos. El segundo tiempo fue un poco más parejo, con pasajes para los dos equipos, pero nosotros no supimos aprovechar los nuestros y ellos sí. Eso termina marcando el resultado", señaló.

Bava también lamentó que Nacional no pudiera sostener el impulso que había construido en las últimas semanas.

"Estábamos en busca de consolidar este envión de los 15 puntos que habíamos conseguido entre la Copa y el torneo local. Pero no hay excusas: los partidos duran 90 o 100 minutos y ellos lo resolvieron en los últimos 10 que fueron fatales. Después del primer gol no nos encontramos, llegaron dos tantos muy seguidos y todo se hizo muy cuesta arriba", explicó.

Más allá del golpe, el entrenador pidió mantener la calma y apostó por una evaluación crítica del rendimiento.

"Hay que ser muy objetivos y muy claros. Se han ganado partidos sin jugar tan bien y también se han perdido partidos como el de hoy. Esto es para ganar. Tenemos que revisar las cosas que se hicieron bien y corregir las que no".

El diálogo entre Luciano Boggio y Jorge Bava en el partido entre Deportivo Maldonado y Nacional. Foto: Estefanía Leal.

En la misma línea, recordó la exigencia permanente que implica dirigir a Nacional, consultado sobre los constantes reclamos de los hinchas.

"Es lógico. Estamos en un equipo grande y la exigencia es ganar. Hay que tener calma, mesura, los pies sobre la tierra y ser autocríticos".

Pensando en el cierre del semestre, Bava remarcó que el plantel debe enfocarse en terminar de la mejor manera la actividad antes del receso.

"Este primer semestre termina la semana que viene y tenemos que cerrarlo con la mayor seriedad posible. Después veremos, pero hoy el foco está puesto en terminar bien esta etapa".

Por último, envió un mensaje claro al grupo de cara a los próximos compromisos.

"Los jugadores son profesionales y tienen que estar al 100%. Son puntos vitales y hay que entrar a la cancha a ganar porque esto todavía no terminó".

