Números que preocupan en el arco de Nacional: Ignacio Suárez recibió 14 goles en ocho partidos este 2026

La goleada 3-0 sufrida por Nacional ante Deportivo Maldonado en el Campus no solo golpeó las aspiraciones tricolores en el Torneo Intermedio. También volvió a poner bajo la lupa el rendimiento de Ignacio Suárez, arquero surgido de las formativas del club que atraviesa una temporada 2026 particularmente compleja.

El guardameta de 24 años debutó en Primera División el 29 de octubre de 2023, cuando Nacional goleó 4-0 a Potencia por la Copa AUF Uruguay. Desde entonces se consolidó como alternativa habitual en el arco tricolor, alternando actuaciones destacadas con otras de menor nivel.

Sin embargo, este año los cuestionamientos se multiplicaron. Suárez quedó señalado en varios goles recibidos por Nacional a partir de errores no forzados en los que tuvo responsabilidad directa, algunos de ellos en partidos que terminaron costando puntos importantes para el equipo.

Las estadísticas reflejan un panorama preocupante. En lo que va de la temporada disputó ocho encuentros oficiales, con un saldo de tres victorias, un empate y cuatro derrotas.

Los triunfos fueron ante Cerro Largo (3-0), Montevideo City Torque (3-2) y Coquimbo Unido (1-0), mientras que el único empate llegó frente al conjunto chileno en condición de visitante (1-1).

Las derrotas, en tanto, fueron ante Central Español (1-0), Deportivo Maldonado (4-2), Albion (3-2) y nuevamente Deportivo Maldonado, esta vez por 3-0 ayer domingo en el Campus.

En total recibió 14 goles en ocho partidos, una cifra que arroja un promedio de 1,75 tantos recibidos por encuentro.

La nueva caída frente al conjunto fernandino llegó en un momento especialmente delicado para Nacional. El equipo de Jorge Bava quedó a cinco puntos de Peñarol, que además tiene un partido menos, y a ocho unidades de los líderes Racing y Deportivo Maldonado cuando resta una sola fecha para el cierre del semestre.

Con el campeonato alejándose y el margen de error cada vez más reducido, el rendimiento del arco tricolor vuelve a instalarse como uno de los focos de discusión puertas adentro y también entre los hinchas.