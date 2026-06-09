Se vienen emisiones de empresas que buscan captar dólares y UI de pequeños ahorristas; Zorzal no pudo colocar acciones

El Banco Central (BCU) aprobó varias emisiones de deuda de empresas que buscan captar ahorro en dólares y Unidades Indexadas (UI) a la inflación entre pequeños inversores e inversores institucionales (como las AFAP) en las próximas semanas por un total combinado de US$ 15,3 millones. A su vez, la segunda emisión de acciones que planeó la empresa Zorzal no logró llevarse a cabo, debido a que la demanda no alcanzó el mínimo requerido.

Las emisiones de empresas corresponden a obligaciones negociables (ON, deuda) en dólares y UI. Por un lado, el BCU aprobó la emisión de ON de Conaprole correspondiente a la 16ª Serie denominada Conahorro IV 60M, con vencimiento en junio de 2031 por hasta US$ 5 millones, en el marco del Programa de Emisión de Obligaciones Negociables Conahorro IV.

Conaprole. Foto: Leonardo Mainé.

Esta emisión será el 25 de junio próximo y se puede suscribir la misma entre el 16 y el 23 de junio, entre las 8 y las 0 horas a través del Banco República (BROU), Bolsa de Valores de Montevideo (BVM), Banco Itaú, Banque Heritage y Gletir Corredor de Bolsa. La emisión de Conahorro tiene un tramo para pequeños ahorristas de hasta US$ 4,5 millones y un tramo para institucionales que es el remanente que quede hasta completar los US$ 5 millones de la emisión (es decir, desde US$ 500.000 en adelante). Paga un interés anual de 4,5% que se abona semestralmente. Tiene una calificación de riesgo AAA.uy (la mejor posible a nivel uruguayo) por parte de Moody's Local.

Otra emisión que aprobó el BCU es la ON de Carrasco Nobile S.A., concesionaria del Hotel Sofitel Casino Carrasco & Spa. En este caso es la segunda serie de ON por 54 millones de UI (unos US$ 8,7 millones a hoy) y con vencimiento en mayo de 2031, que se colocará el 22 de junio. La misma se realiza bajo el régimen de emisión simplificada, para pequeños ahorristas, con un mínimo de suscricpión de 1 UI ($ 6,5321 a hoy) y un máximo de 120.000 UI ($ 783.852), paga un interés anual de 5,5% que se abona trimestralmente. Nobilis Corredor de Bolsa es el agente estructurador y colocador de la emisión que se lleva a cabo a a través de la BVM (que además actúa además como entidad registrante, agente de pago y entidad representante. Los fondos obtenidos serán destinados a la reestructuración de pasivos, refacciones en el hotel y renovación de las máquinas de slots, lo que permitirá incrementar los ingresos tanto del hotel como de las salas de juego, indica el prospecto de la emisión.

Carrasco Nobile emitió en mayo pasado la primera serie de ON, en este caso en dólares por US$ 7 millones, con vencimiento en abril de 2030 y una tasa de interés de 8,15% anual. Esa emisión alcanzó una demanda global de pequeños ahorristas de US$ 16,7 millones, superando en 2,4 veces la oferta inicial.

Hotel Casino Carrasco & Spa. Foto: Hotel Casino Carrasco & Spa.

Ambas series de ON (la emitida y la que se va a colocar) tienen un fideicomiso de garantía para asegurar el pago de los intereses y del capital. A ese fideicomiso, Carrasco Nobile cede el 60% de los créditos presentes y futuros derivados de pagos con tarjetas en el hotel Casino Carrasco y el 23,35% de los ingresos netos generados por la actividad del casino.

La tercera emisión de ON que aprobó el BCU es del proyecto urbanístico +Colonia (Ala Este SAS) en dólares, por un monto de hasta US$ 1,6 millones. En este caso, no están los detalles todavía, pero será también bajo régimen de emisión simplificado para pequeños ahorristas. En febrero pasado, +Colonia colocó su primera serie de ON en dólares por US$ 3 millones a un plazo de cuatro años y con una tasa de interés anual de 9%. En ese caso, contó con la participación de más de 100 inversores según había señalado Balanz Uruguay que la encargada de estructurar la operación.

+Colonia está concebida como una ciudad inteligente de más de 500 hectáreas, diseñada y confeccionada bajo los estándares del concepto urbano de los “15 minutos”. El proyecto combina trabajo, vivienda, cultura y servicios accesibles, integrando tecnología de última generación.

Zorzal no logró emitir acciones

Por su parte, la firma Zorzal Inversiones Tecnológicas no pudo lograr su segunda emisión acciones por hasta 63 millones de UI (unos US$ 10,5 millones), ya que no alcanzó la demanda mínima requerida, según informó el semanario Búsqueda.

El mínimo autoimpuesto por la empresa para emitir acciones, era de 9 millones de UI (unos US$ 1,5 millones), pero la demanda estuvo por debajo y ni Zorzal ni la BVM informaron sobre el monto de demanda recibida, consignó el semanario.

En junio de 2024 la empresa había emitido acciones por 36 millones de UI (unos US$ 5,6 millones). Zorzal se dedica a adquirir participaciones minoritarias en el capital accionario de empresas vinculadas a las tecnologías de la información y ya cuenta con inversiones en Arkano, Security Advisor y Spotter. Con la nueva emisión, planeaba adquirir más participaciones minoritarias en el patrimonio de otras empresas.