Zorzal busca captar US$ 10,5 millones para invertir en tres empresas tecnológicas uruguayas

Zorzal Inversiones Tecnológicas (Zorzal), una vertical de negocios de la empresa uruguaya Capital Oriental, anunció que hará una nueva emisión de acciones en la Bolsa de Valores de Montevideo (BVM) para invertir en compañías tecnológicas uruguayas.

A casi dos años de su primera emisión -realizada en junio de 2024 por un valor de 36 millones de Unidades Indexadas (UI), unos US$ 5,6 millones-, este 29 de mayo la empresa redoblará su apuesta y ofrecerá 63 millones de UI (cerca de US$ 10,5 millones), según explicó a El Empresario Jaime Miller, director de Capital Oriental.

El empresario explicó que, con esta segunda serie de acciones, completan el Programa de Emisión por hasta 100 millones de UI autorizado a Zorzal por el Banco Central del Uruguay en el marco del sistema de Oferta Pública en Régimen Simplificado.

Apuesta tecnológica

Miller comentó que esta nueva emisión se concretó luego de ejecutar con éxito las inversiones correspondientes a la primera efectuada por Zorzal.

«A la fecha, Zorzal ha invertido la totalidad de los fondos levantados en la primera serie en participaciones en tres empresas: Spotter, Arkano y Security Advisor. Invertimos entre US$ 1 millón y US$ 3 millones en cada empresa por menos del 30%. Como es renta variable, por un lado se lograron dividendos de hasta 3,5% anual en dólares, con una proyección de llegar a 4% y un 5,5%, con el plus de que no tributan IRPF. A esto se suma el incremento del valor de las acciones de las empresas que alcanzan un promedio de entre 15% y 20% anual. Además, al ser un instrumento de renta variable que cotiza en Bolsa, permite la posibilidad de comprar o vender la acción en el mercado secundario», detalló.

Jaime Miller. El director de Capital Oriental explicó que la nueva emisión será para invertir en las empresas de Zorzal y sumar tres nuevas compañías a su portafolio. Foto: Leonardo Mainé

Para esta nueva ronda, el dinero tendrá dos destinos. Por un lado, volver a inyectar capital en las empresas que forman parte del portafolio de Zorzal por entre US$ 1,3 millones y US$ 2 millones. Por otro, hacer nuevas inversiones en tres nuevas compañías. «Queremos tener 6 o 7 empresas, lograr un portafolio amplio para que las chances de que alguna de ellas se venda sean mayores. Y si esto ocurre, al tener un resultado extraordinario por esa venta, habrá un dividendo extraordinario», remarcó Miller.

Para bajar el nivel de riesgo, Zorzal apunta a adquirir participación en empresas consolidadas, con ventas y resultados positivos y muy baja o poca deuda financiera. A su vez, deben ser de diferentes subcategorías para evitar la competencia interna y contar con un producto para clientes corporativos y una facturación anual de US$ 3 millones.

«Las tres que ya tenemos hacen cosas distintas, no hay correlación entre sus mercados, no compiten y están expuestas a riesgos distintos. Nos interesa diversificar en cantidad de empresas y en tipología porque la tecnología es muy amplia. Queremos ser una oportunidad para el uruguayo de invertir en forma regulada en una industria a la que le va muy bien», argumentó.

Miller adelantó que ya están en conversaciones con seis compañías y aseguró que «no serán nada parecidas a las primeras tres».