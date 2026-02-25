El reporte mundial que tiene a Uruguay segundo en Latinoamérica, por "un nivel de previsibilidad inusual en la región"

Uruguay se posiciona como el segundo país en América Latina (por detrás de Brasil) en el Índice del Entorno Empresarial para Innovadores 2026 de la firma StartupBlink, una plataforma global de investigación del ecosistema de startups que proporciona datos e información sobre la economía de la innovación para asesorar y apoyar a los responsables de la toma de decisiones en el desarrollo de sus iniciativas. El indicador, es una "referencia global dedicado a evaluar la facilidad con la que los innovadores pueden iniciar y operar un negocio en todo el mundo", señala la firma.

"Este índice presenta un marco integral diseñado para captar la preparación de los entornos nacionales para el emprendimiento, así como los sistemas, las instituciones y la infraestructura que permiten a los innovadores iniciar y escalar su trayectoria de forma eficiente y con confianza", agrega.

El informe, que abarca a 125 países, aplica una metodología basada en más de 30 parámetros medibles para evaluar la accesibilidad, la previsibilidad y la fiabilidad de los entornos empresariales locales para los innovadores. Las puntuaciones, en una escala de 0 a 100, reflejan los niveles de fricción y la solidez del apoyo institucional para iniciar y operar un negocio. Esos parámetros se agrupan en cinco categorías de evaluación: Regulación y Gobernanza, Acceso al capital e Infraestructura financiera, Impuestos, Infraestructura digital y Movilidad global y Apertura.

Los mejores países para los que inician un negocio

Estados Unidos (1º), Singapur (2º) y el Reino Unido (3º) tienen los tres mejores entornos empresariales a nivel mundial, según el índice. Suiza (4°), Emiratos Árabes Unidos (5°), Canadá (6°), Países Bajos (7°), Japón (8°), Arabia Saudita (9°) y Estonia (10°), completan el top 10.

"La región del Golfo lidera a nivel mundial en materia de condiciones tributarias, con los Emiratos Árabes Unidos (5º en el mundo en el índice global), Baréin (44º) y Catar (59º) como los tres con mejor desempeño a nivel mundial", indica el informe.

A su vez, "los países nórdicos lideran la Infraestructura Digital a nivel mundial, con Islandia (27º en el índice total), Noruega (21º) y Dinamarca (20º) entre los tres primeros", agrega.

"Portugal (31º en el mundo en el total del índece), Croacia (38º) y Eslovenia (41º) son los tres países con mayor Movilidad global y Apertura a nivel mundial, lo que indica altos niveles de accesibilidad internacional y facilidad de movimiento transfronterizo", señala StartupBlink.

"Brasil (42º a nivel mundial), Uruguay (45º a nivel mundial), Puerto Rico (46º), Colombia (47º) y Perú (55º) son los cinco países mejor clasificados en la región de América Latina y el Caribe", añade.

Los tres países con peor entorno de negocios son: Irán (125° en el mundo), Venezuela (124°) y Somalia (123°).

Los hallazgos del informe sobre Uruguay

Según el reporte, "Uruguay ocupa el primer lugar en América Latina y el Caribe en el pilar de Percepción del Mercado, lo que refleja las condiciones evaluadas en materia de gobernanza, estabilidad, movilidad y accesibilidad internacional".

A su vez, "ocupa el segundo lugar en América Latina y el Caribe en la categoría de Infraestructura Digital, según las condiciones evaluadas en relación con los parámetros de Velocidad de Internet y Libertad en Internet", añade.

Internet.

Destaca que "a nivel de parámetros, Gobernanza y Derecho y Libertad en Internet se encuentran dentro del 25% superior del índice, lo que contribuye positivamente a la evaluación general de Uruguay".

Por otro lado, Uruguay ocupa el segundo lugar en Sudamérica en la categoría de Regulación y Gobernanza, según las evaluaciones de los marcos legales, regulatorios y procedimentales.

StartupBlink menciona que "dentro del perfil general del Índice de Uruguay, la categoría Impuestos muestra potencial de desarrollo".

Según el informe "Uruguay ha construido un entorno empresarial caracterizado por la estabilidad institucional, normas tributarias claras y un compromiso constante con la investigación y la innovación. Este nivel de previsibilidad es inusual en la región y sigue siendo una de las principales razones por las que Uruguay se considera a menudo el lugar más confiable de América Latina para operar un negocio".

El estudio argumenta que "una característica clave del modelo económico del país es su sistema tributario territorial. Las empresas tributan únicamente sobre los ingresos obtenidos dentro de Uruguay, lo que permite a las empresas con actividad internacional separar fácilmente su actividad nacional de las operaciones globales. Esta claridad facilita la planificación a largo plazo".

Además, "el marco nacional de promoción de inversiones aporta mayor estructura. Los proyectos se evalúan en función de factores como el empleo, el potencial exportador, la investigación y el desarrollo, la descentralización y las tecnologías limpias. Las empresas que cumplen estos estándares pueden optar a importantes reducciones fiscales a lo largo de varios años. El sistema premia la reinversión y orienta la actividad económica hacia las prioridades nacionales", agrega.

StartupBlink también destaca que "la capacidad institucional refuerza estas condiciones. Uruguay XXI se desempeña como la principal agencia de promoción de inversiones y exportaciones, ofreciendo orientación, servicios de aterrizaje suave y apoyo en la gestión de programas de incentivos. La Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII) ofrece subvenciones y cofinanciamiento para trabajos de investigación. La Agencia Nacional de Desarrollo (ANDE) amplía el acceso a la financiación para emprendimientos y ofrece programas para pequeñas y medianas empresas".

Fachada de Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII), en el LATU, Los Nogales. ANII.GUB.UY

El informe concluye que "esto genera un entorno empresarial estable, transparente y bien organizado. Uruguay ofrece a fundadores e inversores una combinación de estabilidad, tributación territorial y apoyo institucional coordinado que favorece el desarrollo a largo plazo y una actividad con conexiones internacionales".

El índice de StatupBlink tuvo en Uruguay como contraparte a la Fundación Da Vinci, una incubadora dirigida a emprendimientos en etapas tempranas de desarrollo.