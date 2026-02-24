Sindicato lácteo realiza paro de 24 horas por agresión en una empresa distribuidora y aguarda la respuesta de Conaprole

La Federación de Trabajadores de la Industria Láctea (FTIL) y el Sindicato Único de Trabajadores Obreros de la Leche (Sutol), realizan un paro de 24 horas desde las 22 horas de ayer hasta el mismo horario de hoy en la distribución de lácteos, por denuncias de violencia laboral. “La distribución no trabaja por el grave y violento hecho sucedido en la empresa Clafer de Montevideo, que hasta el día de hoy no se ha tomado medidas por parte de la empresa respecto a la situación gravísima de violencia ocurrida”, señaló la FTIL en un comunicado.

El dirigente de la FTIL, Robert Labruna, dijo a El País que hace algunas semanas se realizó una denuncia por violencia física entre dos trabajadores de la distribuidora Clafer. Según señaló, la empresa no intervino en el hecho y la denuncia quedó en espera.

Envases de Conaprole. Foto: Conaprole.

Esta situación se desarrolla en pleno conflicto por el cierre de la planta 14 de Conaprole en Rivera que funcionaba como centro de distribución para el norte del país. Si bien Labruna sostuvo que se trata de un paro que no está vinculado al conflicto de Conaprole, se espera que la empresa también intervenga ya que Clafer es la principal distribuidora de los productos de la marca.

El sindicato ya había advertido sobre este hecho hace algunas semanas cuando emitió un comunicado que indicaba: “El hecho fue perpetrado por un chofer que cuenta con antecedentes y reiteradas denuncias”, sostuvo el sindicato en el comunicado y agregó: “Exhortamos a Conaprole a seguir con atención la situación y de mantenerse las actitudes violentas tomar las medidas correspondientes con su distribuidor”.

Camión de Conaprole. Foto: Archivo El País.

Por otra parte, el dirigente sindical sostuvo que se aguarda la reunión de productores de Conaprole (denominada Asamblea de los 29) por el conflicto en Rivera que se realizará mañana. La instancia se celebrará con el objetivo de discutir “el futuro de la cooperativa”, –como había anunciado su directorio hace algunas semanas– y una propuesta de negociación planteada por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS).

Labruna sostuvo que en función de la respuesta de Conaprole ante la propuesta de acercamiento de la cartera, se evaluará tomar más medidas en relación al conflicto. Sin embargo, aseguró que el trabajo en la mayoría de los sectores se desarrolla con normalidad pese a que la empresa denunció lo contrario.