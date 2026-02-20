De basquetbolista a empresario: abrió una hamburguesería con amigos, hoy crecen por el país y miran al exterior

Fausto Pomoli es montevideano, tiene 31 años y fue jugador de básquetbol profesional. Junto a dos amigos —Justo Ugartemendia y Lucas Vassallucci— decidió emprender por primera vez sin saber de gastronomía ni negocios, en el rubro de las hamburgueserías. A tan solo siete años de creada la marca Burger Time, la empresa ya cuenta con seis sucursales y un foodtruck, mientras proyectan internacionalizarse.

Amante de los deportes y de pasar tiempo con sus amigos, asegura que pone en práctica en el día a día emprendedor mucho de lo que aprendió en su época de basquetbolista, como la importancia del trabajo en equipo, del resolver los problemas a la interna y de escuchar al de al lado.

—Burger Time nació de la mano de tres socios, ¿cómo surgió el negocio?

—Surgió en 2019 a partir de que nos gustaba mucho comer hamburguesas y de que veíamos que no había mucha variedad en el mercado. Y también a partir de la inconsciencia, porque vimos muchos videos de Youtube de argentinos que empezaron con todo este negocio, pero no teníamos idea de qué era tener una empresa, un restaurante y empleados. Yo jugaba al basquet profesional, otro de los socios trabajaba en una empresa con seguros de motos y otro en una empresa familiar de venta de garrafas. Con mucho apoyo de amigos, muchos familiares y de la fuerza que metíamos todos los días, se fue creando. Empezamos con una inversión mínima nuestra, algunos tenían ahorros, otros le pidieron a sus padres, y se fueron dando distintas circunstancias que nos ayudaron. Por ejemplo, cuando dejamos el primer local de 26 de marzo y Pereira los dueños nos ofrecieron irnos porque iban a construir un edificio, y pudimos negociar la salida con plata que después reinvertimos en otros locales que justo valían menos porque estábamos en pandemia. Y después otros crecimientos que fuimos teniendo se dieron con ayuda bancaria.

—Al pensar en crecer, ¿reinvierten lo ganado o buscan inversiones externas?

—Hay dos partes: la reinversión de lo que se va ganando, principalmente en reformas en los locales y por otro lado préstamos bancarios. Trabajamos con Scotiabank sobre los plazos de cuándo podemos pagarlos.

—¿Cómo cambió Burger Time cuando comenzó a expandirse?

—Empezamos con un local en Pocitos y hoy tenemos seis locales y un foodtruck. El funcionamiento de cada uno varía, hay de todo. Por ejemplo, en los dos locales de Punta del Este es muy notoria la diferencia durante la temporada de verano. Y tanto Pocitos como Prado son los más estables durante el año. Con el crecimiento cambió todo. Cuando abrimos, empezamos trabajando nosotros tres (socios) y dos empleados, y hoy estamos en cerca de 100 personas en el equipo. Cambió todo, desde la estructura hasta que nosotros no estamos trabajando en el día a día como antes. Muy de a poco armamos un grupo de encargados generales que están en diferentes sectores como recursos humanos, administración, finanzas, de servicio y cocina, y son el sustento más grande de la empresa, porque son el intermediario entre nosotros que somos directores y los locales.

—¿Cuál es la inversión mínina para la apertura de uno de sus locales?

—Por todas las exigencias de calidad que nos ponemos a nosotros mismos, una inversión mínima debe andar entre US$ 80.000 y US$ 100.000.

Fausto Pomoli, cofundador y director de Burger Time. Ignacio Sánchez.

—¿Cómo ha sido para ustedes delegar tareas?

—Principalmente fue de mucho aprendizaje. Lo que veo hoy, no solo en las hamburgueserías sino en todos los rubros, es que se necesita mucho conocimiento de lo que significa tener una empresa. Nosotros no sabíamos nada cuando empezamos y fuimos aprendiendo en el camino, y por suerte cruzándonos con gente que nos ayudó muchísimo. Nos dimos cuenta de que una sola persona no puede ser cajero, mozo y cocinero. Para que te vaya bien tenes que tener gente capacitada en cocina que controle al equipo, que se hagan planes y un montón de cosas que hay detrás que la gente no ve. Creo que lo más difícil fue armar todo eso, porque hoy tenemos que pensar que si el pan se hace de una manera, se tiene que hacer de la misma manera en los seis locales, y así con todos los detalles. Creo que eso fue lo más difícil, además de armar los manuales de trabajo y cómo implementarlos.

—¿Siguen al frente los tres fundadores o han sumado externos? ¿Les interesaría eso?

—Hoy seguimos siendo nosotros tres y creo que eso no va a cambiar. Aunque ahora estamos estudiando un plan de franquicias. Nos vino a buscar una empresa de Argentina muy grande, consultora de franquicias para ver la posibilidad de armar algo tanto para el mercado uruguayo como para salir afuera. Estamos en el proceso de armado recién pero es una idea que se está creando.

—¿Qué ven como pros y contras de crecer con franquicias?

—Hoy todos los locales son nuestros y creamos una marca que podemos franquiciar bastante fácil. Pero lo que más queremos cuidar es al franquiciado, si yo te vendo una franquicia es porque realmente creo que es un buen negocio para vos, pero además queremos cuidar la marca y el producto. Eso fue lo que nos pausó un poco a franquiciar antes. Este último año y medio nos hemos dedicado mucho al crecimiento interno, entonces todo el cuidado de la marca puede tener un mayor control. El siguiente paso es ver si realmente una persona quiere una franquicia y si es un negocio para esa persona.

—¿Considera Argentina como un buen mercado para desembarcar?

—Argentina es un muy buen mercado, es Top 3 mundial, pero me parece que está en un nivel muy bueno de hamburguesas y competencia y no apuntaría ahí. Creo que hay un nicho mayor en Paraguay y Chile que Argentina.

—Burger Time está en Montevideo, Maldonado y Canelones, ¿ven oportunidad de abrir en otra zona del país?

—Hoy no tenemos algo fijado. Hablamos con la gente del shopping que iban a abrir en Lezica, para demostrar nuestro interés porque creemos que esa zona va a tener crecimiento. Lo mismo nos pasó hace cuatro años en la costa, la gente no veía posible que pudiéramos vender una hamburguesa más gourmet, por así decirlo, pero funcionó muy bien. En Lezica no se pudo avanzar al final, pero creemos que ese barrio, o Colón, es muy interesante. No tenemos una idea clara de otra parte del país pero sí estamos muy pendientes y abiertos a escuchar, y si nos convence no tenemos problemas en avanzar.

Burger Time

—¿Cómo ve la competencia a nivel local?

—Soy un apasionado de las hamburguesas y he comido mucho en Argentina, en EE.UU. y en España y realmente veo que en Uruguay tenemos un nivel muy grande. Capaz que tanta competencia y de tan buen nivel nos perjudica un poco a todos porque el mercado es chico, pero lo bueno es que nos obligamos entre todas las hamburgueserías a mejorar cada vez más. La realidad es que hay una buena relación entre todas las hamburgueserías, no he visto a ninguna atacando a otra, cada una cuida a sus clientes e intenta reclutar nuevos pero de buena manera.

—¿Cómo se compone hoy el menú de Burger Time?

—Empezamos con seis hamburguesas de pan de queso. Y buscando la diferenciación trajimos el pan Martin’s de EE.UU., lo que nos llevó un año y medio. Nos asociamos con una empresa que lo produce allá y lo traemos. De la misma forma, además de papas fritas también ofrecemos boniatos —también de EE.UU.—. Ahora trajimos unos nuevos boniatos con los que creemos que mejoramos mucho la calidad. Y constantemente seguimos buscando cosas nuevas que nos ayuden a diferenciarnos. La mitad del pan que usamos, que es de queso, se lo compramos a Gorilla'z, y la otra mitad la traemos de EE.UU. Para la carne tenemos una receta propia que la hace Frigorífico Tacuarembó para nosotros. Con la globalización y que el mercado argentino es como el reflejo del de acá, y acá se ofrecen muchas cosas que vemos en el mundo, no hay nada que se pueda inventar, por eso lo que buscamos es la forma de anticiparnos. Lo más importante para diferenciarse es apuntar a la calidad y lograr que ese producto que considerás que es el mejor, salga siempre de la mejor manera en todos los locales. Eso pasa en todo el mercado gastronómico. Nuestro cliente es joven, de 20 a 30 años en su mayoría, y le damos la posibilidad de que pueda elegir desde una hamburguesa bien simple a una con muchos ingredientes, salsas o productos más sofisticados como queso azul. Tratamos de darle mucha variedad como para que un grupo de amigos, una pareja o una familia elija venir al local por las opciones que tiene.

—¿En qué se inspiran para traer novedades al mercado?

—Vemos mucho Youtube. Hoy existen youtubers argentinos y españoles que vemos mucho. También nos guiamos mucho por experiencias propias cuando viajamos. Además, así como nosotros tenemos la información a la mano en el celular, el cliente también la tiene y un poco te exige lo que se hace en otros lugares, por eso estamos todo el tiempo pensando en cosas nuevas para hacer. Por ejemplo, en las próximas semanas, el mismo pan Martin’s que traemos de EE.UU. va a llegar en pan de molde y vamos a hacer una hamburguesa con ese pan que creemos que levanta mucho la calidad. También vamos a traer pan de panchos de la misma marca porque vamos a largar una segunda línea de panchos. Seguimos sumando variedad.

—¿Qué aprendizajes del básquetbol aplica en los negocios?

—El trabajo en equipo, el llevar todo para adentro, si durante un servicio algo no sale bien el cliente nunca se entere sino que hablarlo, y si hay momentos malos se hablan después. También el reconocer lo bueno, que cuando el equipo humano está bien las cosas salen mejor. Me fui dando cuenta de que esas cosas se van dando solas.

Cifras de negocio 100 es la cantidad de personas que conforman el equipo de Burger Time, la cadena de hamburgueserías que cuenta con seis locales y que nació en Montevideo de la mano de tres amigos.

conforman el equipo de Burger Time, la cadena de hamburgueserías que cuenta con seis locales y que nació en Montevideo de la mano de tres amigos. 7 es la cantidad de encargadosque tiene la hamburguesería en diferentes sectores. Ellos son «el sustento más grande de la empresa», destacó el cofundador y director. Apuntes de carrera 2019: En este año, Pomoli, Ugartemendia y Vassalluci se reúnen para emprender juntos por primera vez y crean Burger Time con su primer local en Pocitos.

En este año, Pomoli, Ugartemendia y Vassalluci se reúnen para emprender juntos por primera vez y crean Burger Time con su primer local en Pocitos. 2020: Durante la pandemia Burger Time trabajó en dos cocinas ciegas de Pedidos Ya. «Fue el impulso y crecimiento más grande que tuvimos», recordó Pomoli.

Durante la pandemia Burger Time trabajó en dos cocinas ciegas de Pedidos Ya. «Fue el impulso y crecimiento más grande que tuvimos», recordó Pomoli. 2021: En un año Burger Time tuvo cuatro aperturas de locales: en Luis Alberto de Herrera, en Carrasco, en Ciudad de la Costa y en Avenida Gorlero.

En un año Burger Time tuvo cuatro aperturas de locales: en Luis Alberto de Herrera, en Carrasco, en Ciudad de la Costa y en Avenida Gorlero. 2025: La firma tuvo un crecimiento interno «realmente necesario» y que le da impulso a los nuevos planes de expansión, destacó el cofundador.

«El foodtruck nos impacta más en presencia de marca»

—¿Cómo impacta el foodtruck a nivel de negocios?

—En lo que más impacta es a nivel de imagen, en poder llevar la marca Burger Time a eventos muy importantes y masivos como Open Park o el Cosquín Rock. Eso nos da mucha visibilidad también con gente del exterior. Más que el impacto económico, porque son eventos puntuales, lo que más valoramos es la presencia de marca.

—Además, otra unidad de negocio es el alquiler del footruck para eventos particulares...

—Sí, generalmente la gente se contacta y conversamos sobre qué es lo que quieren, porque pueden ser hamburguesas solas, con papas, hamburguesas que la gente se arme, vemos la cantidad y arreglamos la presencia del foodtruck en casamientos, cumpleaños de 15. Ahí tenemos un negocio al que apuntamos y todavía no hemos podido explotar del todo porque la gente no está acostumbrada todavía, que es ese tercer tiempo que se ve en los casamientos. Me parece que estaría bueno acostumbrar a la gente que ese tercer tiempo sea con hamburguesas. Vemos una oportunidad porque cuando la gente lo prueba le da lugar.