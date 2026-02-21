Los cinco factores claves que impactan al sector de las farmacias en la región y en Uruguay, y hacia dónde van

La consultora McKinsey & Company publicó un informe titulado “¿Qué viene para las farmacias minoristas en América Latina?”, en el que identifica cinco factores que están transformando el sector de la salud, además de proponer estrategias prácticas para que estos comercios puedan adaptarse en la nueva coyuntura.

Los factores que identificó son: acceso a la atención médica, servicios clínicos más asequibles, canales digitales, comodidad en la ubicación del establecimiento farmacéutico y precio de los productos.

En primer lugar, plantea que el acceso a la atención médica es un gran desafío en la región. Según el estudio, el 62% de los encuestados que pospusieron su atención médica lo hizo principalmente porque enfrentaba barreras para acceder a los servicios de salud.

La consultora sugiere que las farmacias minoristas de la región ofrezcan servicios clínicos asequibles y sin cita previa para tratar afecciones de baja complejidad, como, por ejemplo, un resfriado, una erupción cutánea o una cortadura leve.

Por otro lado, el informe indica que los canales digitales están ganando relevancia para la compra de medicamentos, especialmente para quienes los adquieren con mayor frecuencia. De acuerdo con la encuesta, el 25% de los latinoamericanos compra medicamentos por internet, siempre o con frecuencia.

En Latinoamérica, "la empresa de comercio electrónico Mercado Libre ha incursionado en el sector farmacéutico para ofrecer servicios de preparación de recetas. En Brasil, por ejemplo, la empresa adquirió recientemente una farmacia existente para servir de punto de apoyo y abastecer medicamentos en línea", indicó el reporte.

"En otros países latinoamericanos, como Argentina y México, los consumidores pueden pedir productos de salud sin receta a través de Mercado Libre con entrega rápida. Estas iniciativas reflejan las estrategias de Amazon Pharmacy, pero se adaptan a los diversos requisitos regulatorios de Latinoamérica", agregó.

En contraste con la tendencia regional, Uruguay tuvo un registro mucho menor, alcanzando apenas el 4% de compra de medicamentos por internet.

Sin embargo, se afirma que, a nivel regional, la adopción de herramientas digitales “puede mejorar la fidelización de los clientes y ofrecer importantes oportunidades de crecimiento”.

Farmacia.

El relevamiento de McKinsey evidencia que la comodidad sigue siendo el principal factor de fidelización en el sector farmacéutico, puesto que, tanto en Uruguay como en la región, el 75% de los consumidores prefiere comprar en su farmacia más cercana y el 69% puede llegar a su farmacia preferida en solo diez minutos.

“Para satisfacer las necesidades locales, las farmacias deben comprender mejor el contexto geográfico y demográfico en el que operan”, indica el documento.

A su vez, para evitar desabastecimientos, algo que el informe considera “crucial” para retener a los clientes, el informe indica que los líderes deben evaluar su estrategia integral de inventario, diversificar proveedores y desarrollar modelos de abastecimiento múltiple.

Según la encuesta, cerca del 40% de los consumidores que no pudieron obtener sus medicamentos recetados citaron la escasez de stock como la principal razón.

"Ninguna de las 100 compañías farmacéuticas más grandes del mundo tiene su sede en Latinoamérica, lo que deja a la mayoría de las farmacias de la región dependientes de medicamentos importados y, por lo tanto, más vulnerables a interrupciones en la cadena de suministro. Aun así, algunas empresas utilizan IA para predecir patrones de consumo y garantizar que los principales medicamentos estén siempre disponibles, lo que ayuda a minimizar la pérdida de ventas y a maximizar la fidelización", explicó el informe.

Sensibles a los precios

McKinsey apunta que el panorama económico de América Latina ha aumentado la sensibilidad de los consumidores a los precios, lo que influye significativamente en sus decisiones de compra y su fidelidad a las farmacias.

Un 40% de los encuestados cambió de farmacia en los últimos cinco años, en parte debido a los altos precios de los medicamentos, y un 75% expresó su disposición a cambiar a medicamentos genéricos ante una mayor conciencia de su eficacia y relación calidad-precio.

Por ello, "los medicamentos genéricos de bajo costo representan el 48% del mercado de medicamentos con receta y el 45% de los pedidos en línea", identificó McKinsey.

"Esta tendencia ofrece a las farmacias la oportunidad de promover la eficacia y seguridad de los medicamentos genéricos mediante campañas educativas y consultas farmacéuticas, fomentando la confianza y la fidelidad del consumidor y reduciendo el gasto de bolsillo de los pacientes por los medicamentos necesarios", añadió.

"Los medicamentos genéricos suelen ofrecer mayores márgenes y simplificar el inventario, pero la ganancia absoluta por unidad puede ser menor que la de los medicamentos de marca. Por lo tanto, las farmacias pueden evaluar la combinación óptima de inventario que equilibre genéricos, genéricos de marca y productos de laboratorio para satisfacer las diversas expectativas de los pacientes y mantener la rentabilidad", expresó.

Por último, la consultora afirma que los consumidores siguen enfrentándose a necesidades no satisfechas de servicios adicionales relacionados con la salud. Más de la mitad de los encuestados expresó interés en servicios como atención clínica básica, venta de equipos médicos y aplicaciones de atención preventiva, así como su disposición a pagar por una membresía que incluya estos servicios.

Farmacia. Shutterstock

La consultora destacó los cuestionamientos que debe hacerse el sector, que incluyen la posibilidad de desempeñar un papel más importante en la atención sanitaria; el diseño de una estrategia de fidelización clara que integre precios, experiencia y compromiso; un ecosistema digital de salud que no se limite solamente al comercio electrónico; una cadena de suministro pensada para la eficiencia y la resiliencia; y una combinación adecuada de medicamentos genéricos, genéricos de marca e innovadores.

“Las farmacias minoristas en América Latina tienen la oportunidad no solo de responder a la demanda de los consumidores, sino también de superar sus expectativas”, indica el reporte.

La encuesta fue realizada a 2.500 clientes en 14 países de la región.