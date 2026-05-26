El dólar en Uruguay sube por segunda jornada y vuelve al "piso" de los $ 40; el Banco Central resuelve sobre la tasa de interés

El dólar en Uruguay comienza la semana al alza y vuelve nuevamente al "piso" de los $ 40. Ayer la moneda estadounidense subió por segunda jornada consecutiva (ya lo había hecho el viernes), esta vez 0,13% y se negoció en promedio en $ 40,011. En la jornada, el billete verde cotizó entre $ 39,99 y $ 40,05 y finalizó en $ 40,04, un 0,10% por encima del cierre del viernes.

En lo que va de mayo, el dólar baja 0,60%, aunque en lo que va del año aumenta 2,49%.

A través de las pantallas de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa), ayer se realizaron 50 transacciones por un monto de US$ 25,5 millones.

Pantallas de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa). Foto: Bevsa.

Al público, en las pizarras del Banco República, el dólar subió 10 centésimos para la compra y se mantuvo estable para la venta, al cerrar en $ 38,85 y $ 41,25 respectivamente.

En Brasil, principal mercado de referencia en materia cambiaria para Uruguay, el dólar bajó ayer 0,14% y finalizó en 5,0072 reales. En lo que va de mayo sube 0,37%, no obstante durante 2026 retrocede 9%.

En Argentina, ayer no hubo operativa por ser feriado. El viernes el dólar oficial había cerrado en 1.393,50 pesos argentinos. En mayo aumenta 0,90%, aunque en el año baja 4,52%.

Riesgo país y tasa de interés de referencia

El riesgo país, medido a través del Índice UBI que elabora República AFAP se mantuvo ayer y cerró en 60 puntos básicos. Esto se dio con una cotización estable en el precio de los bonos uruguayos y en el valor de los treasuries (bonos del Tesoro estadounidense). En mayo el riesgo país sube una unidad, mientras que en 2026 baja cinco puntos.

En tanto, la tasa de interés call (que se cobran los bancos por préstamos entre sí a un día) se operó ayer en 5,74%, en el objetivo del Banco Central (5,75%).

Fachada del Banco Central del Uruguay. Foto: Archivo El País

Hoy se reunirá el Comité de Política Monetaria del Banco Central (BCU) y tras ello, el directorio resolverá si modifica o mantiene la tasa de interés de referencia en 5,75%.