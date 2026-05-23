El dólar en Uruguay sube tras dos caídas seguidas y operadores financieros esperan que el BCU mantenga la tasa de referencia

El dólar en Uruguay subió ayer luego de dos jornadas consecutivas a la baja, aunque la divisa sigue por debajo de la barrera de los $ 40.

En la víspera, la moneda estadounidense se incrementó 0,10% y se negoció en promedio en $ 39,96. En la jornada, el billete verde cotizó entre $ 39,90 y $ 40,02, para finalizar en $ 40, un alza de 0,20% con respecto al cierre del jueves.

En la semana, el dólar cayó 0,84% “punta a punta” (al comparar el valor de ayer con el del viernes previo). En la semana anterior la moneda estadounidense había aumentado 1,4%.

En lo que va de mayo, el dólar baja 0,73%, aunque en 2026 aumenta 2,35%.

A través de las pantallas de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa) en la semana se hicieron 220 transacciones por un monto equivalente a US$ 125 millones, mientras que solo en la jornada de ayer se operaron US$ 33 millones en 65 transacciones.

Al público, en las pizarras del Banco República, el dólar ayer subió 5 centésimos para la compra y 15 centésimos para la venta, para finalizar en $ 38,75 y $ 41,25 respectivamente. En la semana la cotización al público para la compra bajó 20 centésimos y para la venta cayó 30 centésimos “punta a punta”.

En Brasil, principal mercado de referencia en materia cambiaria para Uruguay, el dólar subió ayer 0,13% y cerró en 5,0140 reales. En mayo el dólar en Brasil sube 0,51%, aunque en lo que va del año retrocede 8,88%.

Pizarra con cotización de monedas extranjeras. Foto: Estefanía Leal/Archivo El País

En Argentina, el dólar oficial ayer se incrementó 0,10% y finalizó en 1.393,50 pesos argentinos. En lo que va del mes aumenta 0,9%, pero en 2026 cae 4,52%.

Riesgo y tasa

El riesgo país, medido a través del Índice UBI que elabora República AFAP, subió ayer una unidad y cerró en 61 puntos básicos. Esto se dio con una cotización mixta tanto en el precio de los bonos uruguayos como en el valor de los treasuries (bonos del Tesoro estadounidense). En la semana, el riesgo país aumentó ocho unidades, mientras que en el mes sube un punto. No obstante, en lo que va del año cae cinco unidades.

pesos uruguayos y dolares americanos Estefania Leal

En tanto, la tasa de interés call (que se cobran los bancos por préstamos entre sí a un día de plazo) se operó en promedio en la semana en 5,67%, levemente por debajo del objetivo fijado por el Banco Central (5,75%).

El próximo martes se reunirá el Comité de Política Monetaria (Copom) del Banco Central (BCU) y luego la entidad resolverá si mantiene o cambia la tasa de referencia de 5,75%. Los operadores financieros prevén en mediana (se ordenan las respuestas de menor a mayor y se toma la del centro) esperan que la mantenga, según la encuesta del BCU divulgada ayer.