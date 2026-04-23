Hoy abren las negociaciones en Washington e Israel insta a Líbano a ir “juntos” contra Hezbolá

El ministro de Relaciones Exteriores israelí instó ayer miércoles al gobierno libanés a colaborar con Israel para hacer frente a la organización terrorista proiraní Hezbolá, en la víspera de que se reanuden hoy las conversaciones entre ambos países en Washington. “Mañana (por hoy jueves) se reanudarán en Washington DC las conversaciones directas entre Israel y Líbano. Hago un llamamiento al gobierno del Líbano: trabajemos juntos contra el Estado terrorista que Hezbolá ha construido en vuestro territorio”, dijo Gideon Saar en un discurso ante diplomáticos durante un acto conmemorativo del 78º aniversario de la independencia de Israel.

“Esta cooperación es necesaria para ustedes incluso más que para nosotros. Requiere claridad moral y el valor de asumir riesgos. Pero no hay una alternativa real para garantizar un futuro de paz para ustedes y para nosotros”, agregó.

Israel y Líbano celebrarán nuevas conversaciones en Washington hoy jueves. Líbano se convirtió en el otro gran frente de la guerra en Medio Oriente desde que Hezbolá lo arrastró al conflicto el 2 de marzo con el lanzamiento de cohetes contra Israel en apoyo a Irán.

Por su parte, el presidente de Israel, Isaac Herzog, defendió ayer la necesidad de avanzar hacia nuevas dinámicas diplomáticas en Medio Oriente y con el Líbano durante la recepción ofrecida en su residencia al cuerpo diplomático acreditado en Israel con motivo del 78º Día de la Independencia del país. “Mi sueño es poder ir en coche directamente a Beirut y visitar esa hermosa ciudad”, afirmó Herzog, quien también abogó por ampliar los Acuerdos de Abraham como vía para consolidar la normalización de relaciones de Israel con países árabes y musulmanes.

Militantes del grupo terrorista libanés Hezbolá

El mandatario añadió además un mensaje de respaldo a los esfuerzos diplomáticos en curso, “al saludar a los equipos” que se reunirán en Washington hoy jueves y desearles “éxito en la búsqueda de un avance hacia la paz entre Israel y Líbano”.

En la misma recepción, Saar enmarcó la relación con Líbano en un proceso que calificó de “histórico” al referirse a la apertura de contactos directos tras más de 40 años de ausencia de diálogo formal. AFP, EFE