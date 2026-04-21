Israel y Líbano dialogan por la paz: cómo están las negociaciones y cuáles son los puntos más complejos

Mientras la incertidumbre rodea las negociaciones previstas entre Estados Unidos e Irán, la mesa de diálogo entre Israel y Líbano están, a simple vista, más encaminadas. Representantes de Israel y del Líbano mantendrán el jueves en Washington una segunda ronda de negociaciones para explorar el fin del conflicto, sin la participación de la organización terrorista Hezbolá.

Ambas delegaciones se verán después de que el pasado 16 de abril entrara en vigor un alto el fuego de diez días en la ofensiva militar israelí en el sur del Líbano contar objetivos de Hezbolá.

“Estados Unidos será sede de una segunda ronda de conversaciones a nivel de embajadores entre Israel y Líbano el jueves 23 de abril en el Departamento de Estado”, explicó un portavoz estadounidense.

“Estados Unidos celebra el diálogo productivo que comenzó el 14 de abril. Continuaremos facilitando conversaciones directas y de buena fe entre ambos gobiernos”, agregó.

Mujeres caminan junto a los escombros de un edificio destruido en el área de Haret Hreik de Beirut. Foto: AFP

Los embajadores de Israel y del Líbano en Estados Unidos, Yechiel Leiter y Nada Hamadeh, se reunieron el pasado 14 de abril en el Departamento de Estado para el encuentro de más alto nivel entre ambos países, que no tienen relaciones diplomáticas, desde 1993.

Posteriormente, el presidente Donald Trump anunció la entrada en vigor de un alto el fuego de diez días.

Tras el inicio de la guerra contra Irán lanzada por Estados Unidos e Israel el 28 de febrero, el Ejército israelí comenzó el 2 de marzo una ofensiva en territorio libanés contra Hezbolá.

El Gobierno libanés ha rechazado que Irán negocie en su nombre en las conversaciones que mantiene con Estados Unidos en Pakistán y ha apostado por mantener estas negociaciones directas con Israel, que Hezbolá rechaza.

El presidente libanés, Joseph Aoun, anunció ayer lunes que la delegación de su país la encabezará el veterano diplomático Simon Karam y subrayó que “nadie más participará en esta misión ni sustituirá al Líbano”.

“El Líbano llevará a cabo las negociaciones bilaterales a través de una delegación encabezada por el embajador Simon Karam, y nadie más participará en esta misión ni sustituirá al Líbano”, dijo Aoun durante un encuentro con una delegación del partido libanés Frente de Soberanía en Beirut, según un comunicado de la Presidencia.

Aoun indicó que, durante una conversación con el presidente estadounidense, Donald Trump, éste expresó “su plena comprensión y disposición” ante las demandas de Beirut e intervino ante Israel para lograr un alto el fuego y preparar el inicio de un proceso negociador.

Los dolientes portan los ataúdes cubiertos con la bandera de miembros del grupo militante Hezbolá. Foto: AFP

“Estas negociaciones pondrán fin a la situación anómala y restablecerán la autoridad y la soberanía del Estado libanés sobre todo su territorio, especialmente el sur”, subrayó Aoun, quién pidió “el más amplio apoyo nacional” para que el equipo negociador libanés.

Por último, destacó que estas conversaciones son “independientes de cualquier otra”, y que el Líbano se enfrenta a dos opciones claras: “o la continuación de la guerra, con sus graves repercusiones humanitarias, sociales, económicas y soberanas, o las negociaciones para ponerle fin y lograr una estabilidad sostenible”.

“Yo elegí la negociación con la esperanza de que podamos salvar al Líbano”, concluyó.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, afirmó que Israel había aceptado la tregua, pero que mantendrá una “zona de seguridad” de 10 kilómetros de profundidad desde la frontera del país vecino. El ejército israelí anunció el sábado que estableció una demarcación denominada “línea amarilla” en el sur del país.

Al día siguiente, publicó un mapa en el que señalaba una “línea de defensa avanzada”, que se extiende desde el Mediterráneo, al oeste, hasta la frontera de Líbano con Siria, al este.

El ejército israelí advirtió ayer lunes a los civiles libaneses que no regresaran los pueblos al sur de la línea, alegando actividades de Hezbolá en la zona que violan el alto al fuego.

Israel ha intentado en repetidas ocasiones crear una zona de amortiguación en el sur del Líbano. En el año 2000 las tropas israelíes se retiraron del sur de Líbano, tras unas dos décadas de ocupación.

Personas pasan junto a una pancarta que muestra al presidente Donald Trump con el lema "El Libertador" en Jerusalén. Foto: AFP

“Traidor, renegado”

El diputado libanés George Okais, presente en la reunión con Aoun, consideró que “la raíz de la crisis en el Líbano reside en las armas de Hezbolá”, que se opone a las conversaciones y lanza cohetes y proyectiles contra Israel desde el 2 de marzo en apoyo a Irán.

Según este parlamentario, el hecho de que Hezbolá porte armas “obstaculiza el funcionamiento del Estado e impide que este las monopolice”.

Líbano se vio arrastrado a la guerra a inicios de marzo, cuando Hezbolá lanzó cohetes contra Israel en apoyo a Irán.

En la carretera hacia el aeropuerto internacional de Beirut, donde Hezbolá ejerce su influencia, las imágenes de AFP ayer lunes mostraron nuevas pintadas atacando a Aoun y al primer ministro, Nawaf Salam, por su respaldo a las negociaciones.

“Joseph es un traidor, Nawaf es un renegado”, rezaba una de ellas con los nombres tachados en negro, en referencia al presidente y al primer ministro. EFE, AFP

El humo se eleva desde el lugar de un ataque israelí que tuvo como objetivo una zona de Beirut. Foto: AFP