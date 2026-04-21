Israel y Líbano dialogan por la paz: cómo están las negociaciones y cuáles son los puntos más complejos
Mientras las delegaciones de Israel y Líbano están en Washington listos para las negociaciones, el grupo terrorista Hezbolá se opone a éstas y ha descalificado al gobierno de Beirut.
Mientras la incertidumbre rodea las negociaciones previstas entre Estados Unidos e Irán, la mesa de diálogo entre Israel y Líbano están, a simple vista, más encaminadas. Representantes de Israel y del Líbano mantendrán el jueves en Washington una segunda ronda de negociaciones para explorar el fin del conflicto, sin la participación de la organización terrorista Hezbolá.
Ambas delegaciones se verán después de que el pasado 16 de abril entrara en vigor un alto el fuego de diez días en la ofensiva militar israelí en el sur del Líbano contar objetivos de Hezbolá.
“Estados Unidos será sede de una segunda ronda de conversaciones a nivel de embajadores entre Israel y Líbano el jueves 23 de abril en el Departamento de Estado”, explicó un portavoz estadounidense.
“Estados Unidos celebra el diálogo productivo que comenzó el 14 de abril. Continuaremos facilitando conversaciones directas y de buena fe entre ambos gobiernos”, agregó.
Los embajadores de Israel y del Líbano en Estados Unidos, Yechiel Leiter y Nada Hamadeh, se reunieron el pasado 14 de abril en el Departamento de Estado para el encuentro de más alto nivel entre ambos países, que no tienen relaciones diplomáticas, desde 1993.
Posteriormente, el presidente Donald Trump anunció la entrada en vigor de un alto el fuego de diez días.
Tras el inicio de la guerra contra Irán lanzada por Estados Unidos e Israel el 28 de febrero, el Ejército israelí comenzó el 2 de marzo una ofensiva en territorio libanés contra Hezbolá.
El Gobierno libanés ha rechazado que Irán negocie en su nombre en las conversaciones que mantiene con Estados Unidos en Pakistán y ha apostado por mantener estas negociaciones directas con Israel, que Hezbolá rechaza.
El presidente libanés, Joseph Aoun, anunció ayer lunes que la delegación de su país la encabezará el veterano diplomático Simon Karam y subrayó que “nadie más participará en esta misión ni sustituirá al Líbano”.
“El Líbano llevará a cabo las negociaciones bilaterales a través de una delegación encabezada por el embajador Simon Karam, y nadie más participará en esta misión ni sustituirá al Líbano”, dijo Aoun durante un encuentro con una delegación del partido libanés Frente de Soberanía en Beirut, según un comunicado de la Presidencia.
Aoun indicó que, durante una conversación con el presidente estadounidense, Donald Trump, éste expresó “su plena comprensión y disposición” ante las demandas de Beirut e intervino ante Israel para lograr un alto el fuego y preparar el inicio de un proceso negociador.
“Estas negociaciones pondrán fin a la situación anómala y restablecerán la autoridad y la soberanía del Estado libanés sobre todo su territorio, especialmente el sur”, subrayó Aoun, quién pidió “el más amplio apoyo nacional” para que el equipo negociador libanés.
Por último, destacó que estas conversaciones son “independientes de cualquier otra”, y que el Líbano se enfrenta a dos opciones claras: “o la continuación de la guerra, con sus graves repercusiones humanitarias, sociales, económicas y soberanas, o las negociaciones para ponerle fin y lograr una estabilidad sostenible”.
“Yo elegí la negociación con la esperanza de que podamos salvar al Líbano”, concluyó.
El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, afirmó que Israel había aceptado la tregua, pero que mantendrá una “zona de seguridad” de 10 kilómetros de profundidad desde la frontera del país vecino. El ejército israelí anunció el sábado que estableció una demarcación denominada “línea amarilla” en el sur del país.
Al día siguiente, publicó un mapa en el que señalaba una “línea de defensa avanzada”, que se extiende desde el Mediterráneo, al oeste, hasta la frontera de Líbano con Siria, al este.
El ejército israelí advirtió ayer lunes a los civiles libaneses que no regresaran los pueblos al sur de la línea, alegando actividades de Hezbolá en la zona que violan el alto al fuego.
Israel ha intentado en repetidas ocasiones crear una zona de amortiguación en el sur del Líbano. En el año 2000 las tropas israelíes se retiraron del sur de Líbano, tras unas dos décadas de ocupación.
“Traidor, renegado”
El diputado libanés George Okais, presente en la reunión con Aoun, consideró que “la raíz de la crisis en el Líbano reside en las armas de Hezbolá”, que se opone a las conversaciones y lanza cohetes y proyectiles contra Israel desde el 2 de marzo en apoyo a Irán.
Según este parlamentario, el hecho de que Hezbolá porte armas “obstaculiza el funcionamiento del Estado e impide que este las monopolice”.
Líbano se vio arrastrado a la guerra a inicios de marzo, cuando Hezbolá lanzó cohetes contra Israel en apoyo a Irán.
En la carretera hacia el aeropuerto internacional de Beirut, donde Hezbolá ejerce su influencia, las imágenes de AFP ayer lunes mostraron nuevas pintadas atacando a Aoun y al primer ministro, Nawaf Salam, por su respaldo a las negociaciones.
“Joseph es un traidor, Nawaf es un renegado”, rezaba una de ellas con los nombres tachados en negro, en referencia al presidente y al primer ministro. EFE, AFP
UE revisa acuerdo de asociación con Israel
Los países de la Unión Europea (UE) debatirán su acuerdo de asociación con Israel, a petición de varios de ellos, informó ayer lunes la jefa de la diplomacia del bloque, Kaja Kallas, quien expresó cautela sobre el resultado de estas conversaciones. “Algunos Estados miembros han puesto esto sobre la mesa”, declaró Kallas a los periodistas en vísperas de una reunión en Luxemburgo de los ministros de Relaciones Exteriores de la UE.
El presidente de España, el socialista Pedro Sánchez, anunció el domingo que pedirá a la UE que “rompa” su acuerdo de asociación con Israel, al considerar que el gobierno israelí de Benjamin Netanyahu “viola el derecho internacional” con sus campañas bélicas.
“España llevará a Europa la propuesta de que la Unión Europea rompa su acuerdo de asociación con Israel”, porque un gobierno “que viola el derecho internacional (...) no puede ser socio de la Unión Europea”, dijo Sánchez.
Este acuerdo de asociación requiere de la unanimidad de los 27 miembros de la UE.
La Comisión Europea también propuso una suspensión parcial, dejando en suspenso el capítulo comercial del acuerdo, una decisión que puede adoptarse por mayoría cualificada de los países de la UE. Al ser preguntada sobre este punto, Kallas indicó que hay que “evaluar si es posible avanzar” en las medidas comerciales, “si los Estados miembros desean hacerlo”, y que el asunto será debatido el martes.
La suspensión del acuerdo comercial ya ha sido planteada en el bloque, pero sin llegar a un acuerdo por falta de mayoría, debido a las reticencias de varios Estados miembros, entre ellos Alemania.
Sin embargo, el deterioro de la situación en Cisjordania y la ofensiva lanzada por Israel en Líbano llevaron a varios países a volver a poner el tema sobre la mesa.
Los jefes de la diplomacia de los 27 también volverán a debatir las sanciones contra los colonos en Cisjordania, bloqueadas desde hace meses por el veto de Hungría.
“Creo que la violencia de los colonos y las actividades de los colonos no tienen precedentes. Nunca hemos visto nada igual antes”, indicó por su parte el primer ministro de la Autoridad Palestina, Mohamed Mustafa, junto a Kallas.
Varios países de la UE esperan que la situación se desbloquee tras la derrota electoral del 12 de abril del primer ministro húngaro, Viktor Orbán.
“No hablaré en nombre del nuevo gobierno, pero ciertamente creo que podemos examinar todas estas políticas y ver si tienen un nuevo enfoque”, indicó Kallas. AFP
¿Encontraste un error?