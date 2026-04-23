Aerolíneas toman medidas de ajuste ante incertidumbre en Medio Oriente y cancelan miles de vuelos

Ante la incertidumbre por la guerra en Medio Oriente, algunas de las grandes aerolíneas comenzaron a tomar medida de ajuste. Por ejemplo, el grupo Lufthansa va a cancelar 20.000 vuelos de corta distancia hasta octubre para ahorrar combustible ante la escasez y su fuerte encarecimiento tras el estallido de la guerra en Irán.

Lufthansa informó esta semana en un comunicado de que los 20.000 vuelos cancelados corresponden a una reducción del 1% de la capacidad de transporte de pasajeros en verano en Europa y a un ahorro de unas 40.000 toneladas de queroseno cuyo precio se ha duplicado desde el comienzo de la guerra en Irán.

La mayoría de los vuelos son de la aerolínea regional Cityline, que ha dejado de volar. Lufthansa dijo que los vuelos cancelados son rutas no rentables desde los aeropuertos de Fráncfort y Múnich.

Al mismo tiempo, el grupo de aerolíneas, al que pertenecen Lufthansa, la austríaca Austrian Airlines, la suiza Swiss, Brussels Airlines, Eurowings y la italiana ITA Airways, va a expandir rutas en Zúrich, Viena y Bruselas.

Vista exterior que muestra la nueva Terminal 3 del aeropuerto internacional de Frankfurt. Foto: AFP

Lufthansa dijo que el combustible para el grupo de aerolíneas está asegurado para las próximas semanas y espera un suministro estable para poder operar los vuelos programados para el verano europeo. Hasta finales de mayo Lufthansa va a cancelar 120 vuelos y ya ha informado a los pasajeros afectados.

Por su parte, la estadounidense United Airlines rebajó sus previsiones de negocio para el año debido al encarecimiento del combustible por la guerra en Medio Oriente y dijo que reducirá su número de vuelos para atajar los costes.

La empresa divulgó al cierre de Wall Street sus resultados del primer trimestre de 2026, con un incremento de beneficios del 80% interanual, hasta 699 millones de dólares, y un incremento en los ingresos operativos de casi el 11%, hasta 14.608 millones. No obstante, señaló que sus gastos en combustible crecieron en 340 millones de dólares respecto al primer trimestre del ejercicio anterior, por lo que aplicará medidas “para recapturar ese incremento a largo plazo”.

United rebajó su previsión de beneficios para el conjunto del año a entre 7 y 11 dólares por acción, un notable recorte frente a los 12 a 14 dólares que previó en enero, antes de que Estados Unidos e Israel comenzaran la ofensiva contra Irán.

“Los precios del petróleo siguen volátiles y elevados respecto al inicio del año”, indica la nota de la aerolínea, que señala que United ha “empezado a ajustar su programación para el resto de 2026” y reducirá su oferta, es decir, sus plazas de viaje, en 5 puntos respecto a su plan original.

El consejero delegado de United, Scott Kirby, adelantó que la empresa se mantendrá “ligera a corto plazo”, pero aseguró que tiene una situación financiera sólida y clientes leales que le permiten capear el encarecimiento del combustible “manteniendo el foco en el largo plazo”.

Aviones de la aerolínea alemana Lufthansa permanecen en la pista del Aeropuerto Internacional de Frankfurt. Foto: AFP



“Catastróficas”

El comisario europeo de Transporte y Turismo Sostenibles, Apostolos Tzitzikostas, advirtió de “consecuencias catastróficas” si no se logra una pronta solución diplomática al bloqueo del estrecho de Ormuz.

“Europa está preparada para recibir todos los turistas e invitados en verano”, dijo el comisario tras una videoconferencia con los ministros de Transporte de la UE. No obstante, evitó pronunciarse sobre escenarios a más largo plazo por la dificultad de saber lo que pasará “en los próximos tres, cuatro o cinco meses”.

El comisario se refirió específicamente al problema del combustible para aviones, cuyo precio es más del doble que hace un año pues el 40% del queroseno atraviesa el estrecho de Ormuz. “No hay indicios de cancelaciones generalizadas en las próximas semanas o meses”, aseguró Tzitzikostas, quien añadió que “las líneas o vuelos que se han cancelado no lo han sido por falta de queroseno, sino por su alto precio”.

“La única salida a esta turbulencia es la diplomacia. Sin una libertad permanente de navegación, las consecuencias serán catastróficas”, dijo. (Con información de AFP y EFE)

Surtidores para varios tipos de combustible en una estación de servicio en Milnsbridge, norte de Inglaterra. Foto: AFP

Sugieren compartir queroseno en UE

La Comisión Europea presentó ayer una serie de recomendaciones en materia de energía ante el alza de los precios por el conflicto en Medio Oriente, entre las que destacan medidas de coordinación como explorar la posibilidad de que los Estados miembros de la UE puedan compartir queroseno. “Por ahora se trata sólo de una idea sin aplicación directa, pues la Comisión Europea señala que “reforzará la coordinación europea para optimizar la distribución de combustible entre los Estados miembros”.

“Estamos preparados para emprender más acciones si la situación empeora”, dijo en una rueda de prensa la vicepresidenta de la Comisión Europea para una Transición Limpia, Justa y Competitiva, Teresa Ribera.

El Ejecutivo comunitario sí es más explícito al anunciar que quiere crear un Observatorio de Combustible para tener una fotografía más clara de la situación en el bloque. “Se establecerá para seguir la producción, importaciones, exportaciones y niveles de reservas de combustibles de transporte en la UE”, indica.