El fin de viajar sentado: United lanza un sistema para dormir en filas completas en vuelos largos

La aerolínea estadounidense United Airlines anunció el lanzamiento de "United Relax Grow", un producto nuevo que permitirá a los pasajeros adquirir filas completas en clase económicas para transformarlas en camas durante vuelos de larga distancia.

Dicha iniciativa estará disponible a partir del año que viene en más de 200 aviones Boeing 787 y 777, cada uno equipado con hasta 12 de estas filas adaptables, según informó la empresa en un comunicado.

El público objetivo del servicio está dirigido a parejas, familias y viajeros individuales que buscan mayor comodidad sin la necesidad de tener que pagar una tarifa de clase ejecutiva.

La propuesta consiste en tres asientos contiguos con reposapiernas ajustables que pueden elevarse para crear una superficicie plana.

Además, los pasajeros recibirán accesorios adicionales para el descanso, como un colchón, una manta y una almohada. En caso de viajar con niños, también estará incluido un peluche como parte de la experiencia.

La aerolínea detalló que los aviones incorporarán otro tipo de mejoras en la cabina económica, entre ellas la pantalla individual más grande del segmento, así como nuevos accesorios de confort como almohadas para cuello.

También se ampliará la oferta a bordo con más opciones de alimentación, que ahora incluirán aperitivos adicionales durante el vuelo.

En el apartado tecnológico, United Airlines indicó que los pasajeros tendrán acceso a conectividad Bluetooth en los asientos, lo que permitirá usar audifonos propios, además de cargadores USB-C y tomacorrientes individuales.

El lanzamiento de United Relax Row responde a una tendencia de la industra aeronáutica que busca ofrecer alternativas intermedias entre la clase económica tradicional y las cabinas premium, con énfasis en la comunicad durante trayectos largos.

Con información de La Nación de Costa Rica / GDA